以“年轻态”呵护“文博热”

客流量达1599万人次，较2019年增加729万人次，增幅高达83.8%……最近，2023年全市博物馆、纪念馆客流成绩单发布，一组组上扬的数据，折射出洛阳“文博热”的直线升温，而“40岁以下游客占比近八成”的细节，更凸显出洛阳打造“青年友好型城市”的成效。

客流量达1599万人次，较2019年增加729万人次，增幅高达83.8%……最近，2023年全市博物馆、纪念馆客流成绩单发布，一组组上扬的数据，折射出洛阳“文博热”的直线升温，而“40岁以下游客占比近八成”的细节，更凸显出洛阳打造“青年友好型城市”的成效。

“长龙”绕馆半周，深夜定闹钟预约门票，为体验“古墓探秘”不远千里打飞的赶来……难忘去年的洛阳，年轻人打卡博物馆成为新潮流，热度居高不下。为什么博物馆备受年轻人追捧？背后的原因既在于“平视世界”的这代人，开始更多将目光投向国风国潮，从泱泱文脉中寻求自信的底气，也在于当下博物馆的业态越来越符合这届年轻人的“口味”。一方面，在年轻人纷纷特种兵式旅游的今天，一圈博物馆逛下来，就能对一座城市的发展脉络了然于胸，既开了眼界又游出了深度，可谓极具性价比；另一方面，从博物馆奇妙夜到夜宿博物馆玩剧本杀的沉浸式体验，越来越多的文博机构根据年轻人的喜好开启了“私人定制”。丰富有趣的年轻业态吸引了众多年轻人的目光，俘获了他们的“芳心”，促成更多双向奔赴。

更懂得“悦己”的年轻人去逛博物馆，追求的正是丰富多彩的文化体验、有料有趣的业态场景。博物馆及其藏品饱含的历史文化内涵作为国货潮品、文艺作品创作的不竭源泉，与当下年轻人喜爱的剧本杀、二次元、元宇宙等新潮流，有着天然的适配度。我们不妨以此为契机，立足建馆特色，创新激励机制，推出更多有内容、重体验的沉浸式项目，更好地呵护这波难得的“流量”与“留量”。(洛平)