昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究创新体系建设、城中村改造等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究创新体系建设、城中村改造等工作

认真落实第一战略激活创新发展新动能

有序推进城中村改造持续增进民生福祉

昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究创新体系建设、城中村改造等工作。

会议听取了《河南省区域创新体系建设与创新能力评价分析》涉洛情况汇报，研究我市科技创新补短板、强弱项、抓落实、提能力等具体举措。徐衣显指出，各级各部门要落实第一战略，坚持把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，深入贯彻落实创新驱动、科教兴省、人才强省战略，集聚创新资源，优化创新生态，提升创新能力，形成“研究—开发—转化—产品—产业”全流程创新链条，加快建设高水平创新型城市。要优化支持政策，坚持分层分类、精准滴灌，聚焦投入模式、投入结构、综合效益，梳理人才、资金、资源等扶持政策，加强绩效评估，完善政策体系，提高政策的科学性、针对性、实效性。要突出企业主体，聚焦“四新一装备”产业风口，围绕17条优势产业链，梯次培育创新主体，打造院企、校企创新联合体，更好促进创新协同、产业协作。要建强平台载体，深化开发区“三化三制”改革，加快推进伊滨科技城起势见效、高新区重塑重振，抓好智慧岛、重点实验室、中试基地、科技产业社区等建设，以高能级平台载体构建创新矩阵、激发创新裂变。要打造一流生态，坚持柔性引才、灵活用才、项目聚才、诚心留才，完善人才梯次引育机制，在更大范围集聚“第一资源”；坚持从供给端和需求端双向发力，紧盯企业需求，用好市场机制，加快成果转化，实现产学研用无缝对接、上下左右一体贯通。

会议研究了城中村改造规划和近期实施项目计划。徐衣显强调，各级各部门要抢抓政策机遇，积极向上对接，梳理细化项目清单，成熟一个推进一个、实施一项做好一项，真正把好事办好、实事办实。要健全运行机制，坚持市级主导、区级主体、市场运作、统筹实施，健全工作推进机制，组建专业运营团队，有序推进城区、片区、街区、社区综合改造。要严格风险管理，加强规划设计、成本核算、项目施工、竣工验收等监管，多渠道筹措资金，多元化创新业态，全流程防范风险，打造质量过硬、宜居宜业的民心工程。

李新红、余杰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)