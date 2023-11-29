昨日下午，市长徐衣显深入孟津区督导检查学校、敬老院等消防安全，并到乡村振兴联系点调研主题教育开展、特色产业发展、农民增收致富等工作，开展春节慰问活动，把党和政府的关怀问候送到群众心坎上。

徐衣显到孟津区督导检查消防安全等并开展走访慰问

除险清患闭环整改全方位筑牢安全防线

学思悟行富民增收办好可感可及暖心事

昨日下午，市长徐衣显深入孟津区督导检查学校、敬老院等消防安全，并到乡村振兴联系点调研主题教育开展、特色产业发展、农民增收致富等工作，开展春节慰问活动，把党和政府的关怀问候送到群众心坎上。

学校、敬老院等人员密集场所，是消防安全重点单位。徐衣显采取“四不两直”方式，随机抽查了孟津区城关镇敬老院、孟津双语实验学校等消防安全管理工作，仔细检查疏散标识、应急照明、消防器材等配置情况，对发现的问题一一现场交办，要求立行立改、彻查彻改、举一反三、常态长效。他强调，要时刻保持高度警醒，深刻汲取外地火灾事故教训，开展“拉网式”排查、“闭环式”整改，全面梳理环境、管理、制度等方面漏洞，加强消防安全宣传教育，增强应急演练针对性实操性，提升群众消防意识和自防自救能力。要层层压实责任，落实包保联系制度，压实属地管理、行业监管、企业主体责任，逐级逐层传导压力，织密织牢消防安全联防联控网。

“主题教育检视出了哪些问题？”“今年集体收入多少？”“村民的收入增加如何？”……在乡村振兴联系点孟津区马岭村，徐衣显与镇村干部亲切交流，详细了解主题教育开展、特色产业发展、产业助农增收等情况，鼓励基层干部和产业发展带头人扎根乡村、服务乡村，用好各项惠农政策，做好“土特产”文章，大力发展特色产业，完善利益联结机制，带动更多村民共同增收致富。徐衣显看望慰问了马站轩、马万顺、马宣化等困难党员、困难群众，仔细询问他们的生产生活、家庭收入、子女工作等情况，送上新春祝福，鼓励他们保持乐观向上心态，坚定信心、克服困难；并要求民政等部门密切关注困难群体，切实做好兜底保障。

制造业是洛阳的“当家产业”。洛阳鸿元轴承科技有限公司紧盯产业风口，攻克“卡脖子”技术实现国产化替代，被认定为国家专精特新“小巨人”企业、河南省“瞪羚”企业等。徐衣显深入生产车间、研发中心等处，实地了解企业生产经营、产品研发、市场开拓等情况，鼓励企业紧抓构建新发展格局战略机遇，顺应产业升级趋势，联手头部企业，牵手一流团队，全方位引才育才用才，全链条融合产学研用，加强关键核心技术攻关和成果转化，推出更多个性化定制化轴承产品，提升核心竞争力，为洛阳高质量发展培育新动能。

何武周等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)