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洛阳市安全生产工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.23 08:18

全市安全生产工作会议召开
深查彻改坚决守牢安全生产底线红线
人民至上全力保障群众生命财产安全

　　昨日，全市安全生产工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的一系列重要论述，研判当前安全形势任务，部署重点领域查险除患，以更严要求、更实举措、更强担当守牢安全生产底线红线，以高水平安全保障高质量发展。受市委书记江凌委托，市长、市安委会主任徐衣显参加并讲话，市领导杨骁、李保国、孙延文参加。

　　会议传达学习了习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，党中央国务院、省委省政府关于安全生产工作的部署要求。徐衣显强调，各级各部门各单位要提高政治站位，扛牢政治责任。始终坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，保持“时时放心不下”的责任感，以大概率思维应对小概率事件，以严字当头抓安全，以实字打底除隐患，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”政治责任。要紧盯消防安全，精准有效管控。深刻汲取各类事故教训，要紧盯人员密集场所火灾防范，全面梳理排查校园、医院、养老机构、商超、宾馆、景点、娱乐、培训及机场、地铁、车站等场所，严查环境、管理、制度等漏洞；要强化劳动密集型企业、高层建筑、“九小”场所等消防监管；要加强烟花爆竹禁限放管控；要全力保障春节、元宵节等重要节点消防安全，确保社会大局和谐稳定。要聚焦重点领域，全面查险除患。深刻把握安全生产季节性特点，聚焦危化、运输、建筑、森林、城管、物流等重点领域、关键点位、薄弱环节，全面开展“六查一打五整治”专项行动。领导干部要带着责任、带着标准、带着问题、带着台账、带着清单，深入一线督导检查，明白“查什么”、做实“怎么查”，纵深推进重点领域安全生产大检查“回头看”，全覆盖、无死角整改问题，把各类安全隐患消除在萌芽状态。要压实责任链条，从严追责问责。完善市县乡村全覆盖的责任体系，严格落实属地管理、部门监管责任，确保企业主体责任落实到岗到人，健全高效闭环、全程追溯的安全生产监管体系。坚持“四不放过”原则，以铁面、铁规、铁腕、铁心严厉追责问责、决不姑息。

　　王军、祁建峰、王森、韩治群、徐超文、陈功、李新红、牛刚、王国辉、楚国剑等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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