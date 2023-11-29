洛阳市政府与河南水利投资集团签订战略合作框架协议

昨日上午，市政府与河南水利投资集团签订战略合作框架协议暨股权转让协议。市长徐衣显、省水投集团董事长杨继成出席签约仪式。

市政府与河南水利投资集团签订战略合作框架协议

协同治水兴水建设美丽幸福河湖样板

强化市场运作推进“四水同治”“五水综改”

徐衣显、杨继成出席签约仪式

昨日上午，市政府与河南水利投资集团签订战略合作框架协议暨股权转让协议。市长徐衣显、省水投集团董事长杨继成出席签约仪式。

徐衣显在讲话中说，进入新发展阶段，洛阳扎实践行习近平生态文明思想，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略机遇，全面贯彻黄河保护法，高标准落实河长制湖长制，统筹推进“四水同治”“五水综改”，全市域全流域开展大保护大治理大提升，伊洛河入选全国美丽河湖，涧河、故县水库获评省级美丽河湖，洛阳入选全国首批水生态文明城市，创造了独具特色的新时代治水兴水“洛阳实践”。十分感谢省水投集团在河道治理、引水调水等重大水利基础设施建设上给予洛阳的大力支持。希望双方以此次签约为契机，在良好的合作基础上，深化互惠互利共赢合作，统筹开展水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理，推动新时代洛阳水利事业高质量发展。洛阳市将大力支持省水投集团在洛项目建设和运营发展，打造一流环境，优化服务保障，树立地企合作新样板。

杨继成对洛阳长期以来给予省水投集团的支持表示感谢。他说，省水投集团将以“四水同治”“五水综改”为指引，立足自身功能定位，积极履行社会责任，充分发挥投融资平台和全链条产业优势，聚焦洛阳水利事业发展、生态环境保护等重点领域，积极盘活资源，务实谋划项目，创新合作路径，深化多元合作，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

根据协议，双方将推进洛阳市水源、水权、水利、水工、水务“五水综改”工作，在重点引调水工程、新建灌区及配套工程、城乡供排水一体化、水系连通及水美乡村建设等方面深化合作，共同谋划建设一批造福人民、促进发展、惠泽万家的水利项目。

省水投集团总经理周贵恒、市领导韩治群等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)