昨日，市长徐衣显到嵩县调研尾矿库和水环境综合治理工作。他强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产的重要论述，切实抓好尾矿库安全管理，统筹推进查险除患、生态修复、综合治理，持续提升水环境质量，以高水平安全保障高质量发展。

徐衣显到嵩县调研尾矿库和水环境综合治理工作

综合施策系统治理持续改善环境质量

压实责任查险除患全力保障本质安全

昨日，市长徐衣显到嵩县调研尾矿库和水环境综合治理工作。他强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产的重要论述，切实抓好尾矿库安全管理，统筹推进查险除患、生态修复、综合治理，持续提升水环境质量，以高水平安全保障高质量发展。

徐衣显首先到德亭镇一尾矿库，查看尾矿库综合治理、隐患整治、提级改造等情况，并实地督导筑坝蓄存、河道治理、生态修复等工作，与生态环境部有关专家现场研究水环境监测、水生态修复、水安全保障等工作。他指出，要紧盯整改时限和目标任务，组织专家把脉会诊，科学施策、全面排查、狠抓落实，有效防范化解尾矿库生态安全风险。

徐衣显强调，做好尾矿库和水环境综合治理，事关人民群众切身利益，事关经济社会健康发展，任务艰巨、责任重大。各级各部门要切实提升政治站位，始终坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，以“时时放心不下”的责任感，推动尾矿库安全基础不断提升、生态环境保护持续巩固。要集中排查整治，聚焦尾矿库安全隐患和环境风险，深入排查坝体排洪设施、排渗系统、周边环境等问题，举一反三、全面评估、标本兼治，坚决消除风险隐患。要坚持源头治理，严格准入条件，规范闭库退出，加强过程监管，运用智能化技术装备，推动尾矿库全链条安全管理。要层层压实责任，完善优化指挥体系，落实企业主体责任，提升应急反应能力，持续提高尾矿库本质安全水平。

生态环境部应急办副主任虢清伟，省生态环境厅副厅长王滔，市领导张玉杰、牛刚等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）