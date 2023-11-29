昨日上午，市长徐衣显前往河南科技大学，为师生代表讲授思政课，寄语青年大学生要牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚定理想信念，勇担时代重任，厚植家国情怀，弘扬奋斗精神，练就过硬本领，立志做中国特色社会主义事业建设者和接班人。

徐衣显到河南科技大学讲授思政课并寄语青年学子

坚定理想信念争做新时代有为青年

练就过硬本领勇担现代化建设重任

昨日上午，市长徐衣显前往河南科技大学，为师生代表讲授思政课，寄语青年大学生要牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚定理想信念，勇担时代重任，厚植家国情怀，弘扬奋斗精神，练就过硬本领，立志做中国特色社会主义事业建设者和接班人。

“你们是否参与了‘马藏工程’？”“思政课、党史课学生提问率高不高？”“采取了哪些现代化科技授课方式？”……在河南科技大学思政课实践教学基地的“中国道路”体验中心，徐衣显与上思政课的师生们亲切交流，了解课堂开设、实践教学、特色思政等情况，希望学校落实立德树人根本任务，创新平台载体，注重方式方法，把“大思政课”讲出亲和力感染力，提升针对性实效性。

随后，徐衣显以《青春有为 强国有我 奋力在现代化建设中书写出彩人生》为题，对习近平新时代中国特色社会主义思想进行了深入阐释，与大家分享了自己学习思考实践的经历和感悟，围绕立德树人根本任务作了系统讲解。青年关注的视角、平实有力的语言、翔实充分的史料、生动鲜活的事例，引起了现场师生的强烈共鸣。

徐衣显指出，新时代青年大学生生逢其时、大有可为，要将“小我”成长融入“大我”奋斗，在强国建设、民族复兴中绽放青春之花。要胸怀大局，坚定理想信念。全面准确完整贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，从历史、现实、未来多个维度，从国家、组织、个人多个角度，感悟思想伟力、实践伟力、真理伟力，用坚定的理想信念照亮人生和事业的灯塔，勇担历史使命。要学思践悟，走好脚下之路。始终与党和国家同心同德、同向同行，坚定正确的政治方向，厚植深厚的家国情怀，培养高尚的道德情操，练就过硬的能力本领，踏踏实实地走好中国式现代化道路。要不畏艰难，砥砺奋进精神。辩证看待问题挑战，不断克服焦虑困惑，持续增强斗争精神，在经风历雨中积累经验、磨砺意志，在创新创造中展现才华、服务社会。要敢作善为，书写出彩人生。幸福都是奋斗出来的。洛阳机遇叠加、活力迸发、产业兴旺、宜居宜游，欢迎更多青年学子留在洛阳、扎根洛阳，施展抱负、追梦圆梦，在洛阳现代化建设新征程中双向奔赴、共赢未来。

徐衣显还到高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室调研了解尖端科研、产教融合等情况，鼓励大家坚定科技报国之志，瞄准“卡脖子”技术攻关，推动“产学研用”深度融合，为洛阳构建现代化产业体系贡献力量。

思政课由河科大党委书记、校长王洪彬主持，河科大领导郭相春、侯小改、王学峰，副市长李新红等参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）