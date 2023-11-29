13日，市长徐衣显调研环保督查问题整改、“北国花城”建设、隋唐洛阳城中轴线贯通等工作。

徐衣显调研环保督查问题整改、“北国花城”建设、隋唐洛阳城中轴线贯通等工作

扮靓颜值丰富业态擦亮北国花城名片

标本兼治创新提升塑造一流城市生态

13日，市长徐衣显调研环保督查问题整改、“北国花城”建设、隋唐洛阳城中轴线贯通等工作。

污水处理是改善生态环境的基础工程。瀍东污水处理厂扩建工程已全面启动，正在进行基坑开挖及土方作业。徐衣显深入项目建设一线，详细了解规划立项、土方作业、管网布局和处理能力提升等情况，并召开现场会听取雨污管网排查整治情况，协调解决有关问题。他强调，要立行立改、全面整改，坚决落实中央生态环境保护督察要求，细化完善整改方案，层层压实整改责任，积极争取上级指导支持，加快补齐基础设施短板，不折不扣完成整改任务。要坚持举一反三、标本兼治，集中开展雨污管网排查整治，重点整改破损腐蚀、淤堵渗漏等短板漏洞，严把污水收集、处理和排放质量关，确保整改成效经得起历史和人民检验。建设“牡丹花都、北国花城”，我市全面开展花路、花墙、花境、花廊、花海、花市六大专项行动。在中国国花园，徐衣显沿着新建栈道绕园而行，实地察看花墙氛围营造、赏花栈道建设、牡丹苗木增补、园林环境提升等情况。他指出，要彰显美感、体现艺术、力求出圈，在提升赏花环境的同时，以赏花游园、趣味互动为载体，增添惬意打卡场景，植入休闲沉浸业态，从“花边游”向“花中游”“画中游”转变。要丰富配置、合理布局，聚焦打造“六花”、扎实推动“六进”，找准小切口，建设示范点，强化网红打卡属性，彰显城市品质格调，营造繁花似锦的花境景观。

天津桥是隋唐洛阳城保护展示的重要节点。徐衣显实地踏勘洛河地形地貌，听取项目规划设计、功能布局、建设节点等情况汇报。他强调，要进一步明确项目定位，细化设计方案，既遵循历史考古成果，又考虑河道客观条件，突出唐风唐韵，更好恢复古都历史中轴线气象。要提前谋划业态，强化景观效果，融入更多隋唐文化符号，植入年轻化消费业态，打造高品质、特色化、多功能的公共聚合空间。

张玉杰、李新红、牛刚等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)