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徐衣显调研督导煤矿安全生产并对全市安全生产工作提出要求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.14 22:36

徐衣显调研督导煤矿安全生产并对全市安全生产工作提出要求
守牢底线迅速全面排查治理各类隐患
人民至上全力保障社会安全稳定大局

　　13日，市长徐衣显主持召开全市安全生产电视电话会议，并前往孟津煤矿调研督导安全生产工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，认真落实全省安全生产工作紧急视频会议部署，坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，以更高标准、更严要求、更实举措，聚焦矿山等重点领域开展拉网式、专业化排查整治，持续提高本质安全水平，为现代化洛阳建设创造安全稳定环境。

　　徐衣显在会议上指出，当前正值岁末年初，风险挑战并存，安全形势严峻，各级各部门要深刻认识安全生产的重要性、艰巨性、复杂性，对安全生产工作再研判、再动员、再部署。他强调，要树牢底线思维，守好安全防线。时刻保持“清零”思想、“归零”状态，坚决克服盲目乐观、麻痹大意心理，增强“时时放心不下”的责任感，以大概率思维应对小概率事件，坚决守住安全生产的底线红线。要开展矿山治理，彻底查险除患。树立“隐患即事故”的理念，迅速组织对全市矿山全覆盖、无死角的安全大检查，逐个系统过筛子、逐个环节找漏洞、逐个问题抓整改，加强风险管控，切实消除隐患。要紧盯重点关键，深化专项行动。突出交通、燃气、危化、消防等重点行业领域，盯紧春节前重点场所，纵深推进“六查一打五整治”专项行动，严查烟花爆竹违法生产、储存、运输、销售等行为，确保人民财产安全和社会大局和谐稳定。要层层压实责任，形成落实闭环。严格落实“一岗双责”“三管三必须”，完善安全管理、应急、考评等制度，强化督导检查，从严追责问责，以最坚决的态度强化执行，以最严厉的措施狠抓落实，做到责任无死角、工作无盲区、闭环无遗漏。

　　在河南能源义煤孟津煤矿，徐衣显以“四不两直”方式深入安全指挥中心，现场调阅下井人员、作业视频等数据，并随机走访安全设备站和煤矿矿口等处，认真了解矿灯安全充电、下井查验流程、人员精准定位等情况，详细询问安全教育、操作规范、个人防护等举措落实情况，反复叮嘱企业要切实扛牢主体责任，时刻保持警钟长鸣，深刻汲取各类教训事故，把监管关口向前移、触角向前伸、重心向前压，把安全隐患消除在平时、消灭在萌芽，确保以安全守底线、稳大局、促生产、提质效。

　　张玉杰、牛刚等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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