12日上午，2023年洛阳市青少年校园足球“市长杯”总决赛暨2024年河南省青少年校园足球“省长杯”选拔赛开赛，市长徐衣显出席开幕式，宣布比赛开赛并为揭幕战开球。

2023年洛阳市青少年校园足球“市长杯”总决赛开赛

徐衣显出席开幕式并为比赛开球

12日上午，2023年洛阳市青少年校园足球“市长杯”总决赛暨2024年河南省青少年校园足球“省长杯”选拔赛开赛，市长徐衣显出席开幕式，宣布比赛开赛并为揭幕战开球。

作为我市青少年校园足球的品牌赛事，“市长杯”足球赛创办于2013年，涵盖小学、初中、高中等各学龄段，带动全年各级联赛千余场，是全市参赛队伍最多、影响力最广的青少年足球赛事，代表了洛阳青少年足球的最高水平。本届赛事吸引了200多支队伍3000余名学生参赛，分为小学男子甲乙组、小学女子组、中学女子组、初中男子甲乙组和高中男子甲乙组等8个组别。

洛阳市是全国青少年校园足球改革试验区。近年来，我市深入贯彻落实习近平总书记关于学校体育和校园足球的重要指示批示精神，把发展青少年校园足球作为落实立德树人根本任务的重要抓手，作为深化学校体育改革创新、提高素质教育发展水平的重要突破口，一体化推进“足球进校园”推广普及、体教融合、竞赛联赛、宣传引导、后勤保障等工作，着力推动青少年校园足球高质量发展。目前，我市拥有全国级的青少年校园足球学校220所、足球特色幼儿园73所、校园足球工作试点县(区)4个，在全省青少年校园足球“省长杯”中多次获得冠军，培养选送了王珊珊等多名国家队队员。

副市长牛刚等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）