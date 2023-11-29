昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究春节促消费、经开区“一区多园”联动发展、生态资源整合和清洛基地改革等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究春节促消费、经开区“一区多园”联动发展等工作

创新品牌精准施策促进消费提质增效

建链育群资源共享打造产业发展高地

昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究春节促消费、经开区“一区多园”联动发展、生态资源整合和清洛基地改革等工作。

会议听取了市商务局和市文广旅局关于春节期间商贸、文旅等领域促消费活动谋划情况的汇报。徐衣显表示，做好春节促消费工作，对提振消费信心、激活消费市场、拉动产业发展等都具有重要意义。他强调，各级各部门要抢抓机遇、深度谋划，抢抓国家扩大内需战略机遇，深入研究春节消费新趋势、客群新特点、引流新模式，聚焦保基本、惠民生、树品牌，以扩大消费增强产业集聚度、提升产品适配度。要分门别类、精准扶持，聚焦家电、汽车、房产等大宗消费，联动商贸、文旅、餐饮、会展、体育等行业，统筹市内与市外、线上与线下、普惠与特性，创新消费券政策，制定针对性举措，更好满足大众化、多样化的消费需求。要创新创意、持续引流，坚持全城联动，突出文化元素，嫁接文旅热点，植入消费业态，推出一批文化味浓、烟火气足、体验感好的促消费活动，进一步带动人气聚起来、市场热起来、城市火起来。要加强监管、规范市场，加大景区、住宿、餐饮、商超、旅行社行业安全检查、价格监管等力度，引导市场主体提升服务质量、文明热情待客，营造放心、舒心、暖心的消费环境。

会议研究了经开区“一区多园”联动发展工作。徐衣显强调，要落实制度型开放战略，用好国字号“金字招牌”，聚焦主阵地主战场主引擎，探索政策协同、产业共育、资源共享新模式，打造科技创新、改革开放、综合竞争新高地。要放大经开区辐射带动效应，壮大主导产业、发展特色产业、培育新兴产业，延链补链强链，做大做强产业集群，构建布局合理、集群集聚、动能强劲的产业发展新平台。

会议还研究了生态资源整合、清洛基地改革等工作。徐衣显强调，要抢抓“双碳”战略机遇，整合生态资源，创新市场运作，拓展治理修复、计量检测、“双碳”服务、节能储能、循环利用等业务，打造环保产业综合平台运营载体，加快绿色低碳转型发展。要坚持以改革为牵引、以创新为引领，引入优质战略投资者，积极探索聚人才、有动力、能造血、现代化的发展模式，提质发展新型研发机构，打造“基地+基金+服务”科技成果转化平台。

张玉杰、牛刚等参加。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）