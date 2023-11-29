昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究市属企业市场化改革等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究市属企业市场化改革等工作

强功能重实绩做优做强市属国企

管资本重转型提升国资运管水平

昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究市属企业市场化改革等工作。他强调，要坚持围绕发展大局、突出主责主业，加快战略性重组、专业化整合，推动国企现代公司治理和市场化经营机制制度化长效化，全面提升抗风险能力，实现国有企业做优做强。

会议听取了市国资委关于市属平台企业市场化改革工作方案汇报，国晟集团、国宏集团、轨道集团、文旅集团等4家企业作了补充汇报。徐衣显指出，市场化改革是破解市属平台企业功能不强、创新不够、质量不高、机制不活的重要抓手，对激发国企活力、提高国资效益具有重要意义。他强调，各监管部门和市属平台企业要以公司化、市场化为方向，按照现代企业标准，遵循市场发展规律，完善顶层设计、公司架构、业务布局，健全投资决策程序，用好“四资”运作手段，实现主业归核、资产归集、产业归位，真正做实“里子”、做大“盘子”。要以强功能、重实绩为目标，紧紧围绕“强支撑”这个主题，牢牢抓住“增效益”这个根本，全面梳理核心业务，整合优化资源布局，提高资本运营能力，打造一批有实力、会创新、能盈利、可担当的国有企业。要以抓改革、防风险为重点，围绕构建现代公司治理体系，深入推进劳动、人事、分配三项制度改革，优化内部结构，规范企业管理，加快实现“瘦身强体”“动力变革”；完善规划设计、“四资”运作、项目评估、人才引用等制度，强化事前事中事后监管，全面提升防范风险能力。要以管资本、促创新为保障，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一，强化理念创新、业务创新、管理创新，健全考核指标和制度体系，压实企业主体责任，推动政府投融资平台向国有资本投资优质运营企业全面转型，为洛阳高质量发展作出更大贡献。

会议还研究了统计工作。徐衣显强调，各级各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要讲话和重要指示批示精神，牢固树立和践行正确政绩观，坚持依法统计、依法治统，健全制度机制，夯实基层基础，提升统计工作标准化、规范化水平，坚决防止弄虚作假，以高质量统计服务高质量发展和现代化建设。

张玉杰、李新红、牛刚等参加相关议题。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)