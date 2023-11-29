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徐衣显主持召开专题会议研究城中村改造、环保督察问题整改、生态修复项目推进等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.09 08:18

徐衣显主持召开专题会议研究城中村改造、环保督察问题整改、生态修复项目
推进等工作
抢抓机遇分类施策有序推进城中村改造
生态优先标本兼治厚植高质量发展底色

　　昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究城中村改造、环保督察问题整改、生态修复项目推进等工作。

　　会议研究了全市城中村改造项目谋划情况。徐衣显指出，城中村改造是补短板、惠民生的民心工程，也是扩内需、调结构的发展工程，对改善人居环境、提升城市品质、增强发展活力等具有重要意义。他强调，要抢抓机遇、努力争取。各级各部门要抢抓国家新一轮城中村改造政策机遇，准确把握政策指向、资金投向、市场方向，谋准谋细项目，做实方案台账，持续跟踪对接，争取更多项目进入国家“大盘子”。要分类施策、有序实施。本着群众意愿强、发展迫切度高、区域带动作用大的原则，对照上级要求，结合洛阳实际，精准梳理遗留问题、成熟项目，统一规划、分类施策、有序实施，有力有效推进城中村改造。要加强统筹、精准攻坚。坚持市级统筹、部门牵头、属地负责，成立专班、集中办公， “一对一”研究改造方案，“点对点”完善安置计划，“全链条”加强资金管理，着力提高项目质量。要市场运作、综合平衡。组建专业运营团队，多渠道筹措资金，多元化创新业态，有效盘活资源、增加效益、激发活力，确保总体能平衡、发展可持续。要强化督导、防范风险。坚持目标导向、问题导向、结果导向，制定考核奖惩机制，压紧压实县区责任，精准有效防控风险，真正把好事办好、实事办实。

　　会议还研究了中央环保督察反馈问题整改、秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程推进等工作。徐衣显强调，各级各部门要提高政治站位，深入学习贯彻习近平生态文明思想，胸怀“国之大者”，紧盯“民之盼者”，切实扛牢生态环境保护的政治责任，推动生态环境高水平保护与经济高质量发展良性互动、相得益彰。要坚决彻底整改，把中央生态环保督察反馈问题整改作为重要政治任务，科学制订方案，细化整改措施，台账化、清单化、项目化推进，逐条逐项对账销号，确保整改成效经得起检验。要推进生态修复，落实“重在保护、要在治理”要求，坚持“山水林田湖草沙是生命共同体”的系统思想，加快推进项目建设、资金支付，倒排工期、量化任务、挂图作战，打造一批标杆工程、示范工程，提高秦岭东段洛河流域生态保护水平。要注重标本兼治，坚持“当下改”和“长久治”相结合，坚持综合治理、系统治理、源头治理，以点带面、举一反三，建立健全长效机制，加快补齐生态环境保护短板。

　　张玉杰、李新红、牛刚等参加相关议题。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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