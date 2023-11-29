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徐衣显出席市政府征求社会各界人士意见建议座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.07 18:14

徐衣显出席市政府征求社会各界人士意见建议座谈会
坚定信心凝聚合力推动高质量发展
勇于创新干中求成打造高效能政府

　　6日下午，市政府召开座谈会，就《政府工作报告(讨论稿)》和持续改进政府工作，广泛征求驻洛央企、民营企业、金融机构、驻洛高校、科研院所、专家学者、基层代表等社会各界人士意见建议。市长徐衣显出席会议并讲话。

　　会上，中国一拖、中信重工、中航光电、洛阳石化、中州时代、海澜之家、特富特电磁科技、FB公司等企业代表，农业银行、恒丰银行、前海方舟等金融机构负责人，河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院等驻洛高校，空空导弹研究院、七二五所等科研院所负责人，专家学者和基层一线的各界代表积极踊跃发言。大家一致认为，2023年，市委市政府带领全市上下顶住多重压力，克服重重困难，高质量发展、现代化建设迈出了坚实步伐。与会人员围绕科技创新、产业发展、城市提质、文旅文创、乡村振兴、民营经济、金融服务、招才引智等提出了针对性意见和建议。

　　徐衣显边听边记，逐一回应大家关切，向社会各界对政府工作的支持、对洛阳发展的贡献表示衷心地感谢。他说，大家提出的意见建议站位高、思考深、落点实，市政府相关部门将认真研究梳理、完善工作举措、闭环推进落实，全面提升政府工作质效。

　　徐衣显指出，当前，洛阳国家战略叠加拓展、政策红利加速释放、综合优势不断积蓄，发展潜力巨大。他强调，全市上下要坚定信心，凝聚发展合力。锚定“两个确保”，落实“十大战略”，聚焦“建强副中心、形成增长极”，瞄准新坐标、抢抓新机遇、把握新优势，坚定信心、迎难而上，汇聚起现代化洛阳建设的强大合力。要聚焦聚力，抓牢第一要务。贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹运用财政、金融等政策工具，创新市场手段，优化资源配置，把工作着力点放在稳增长、促转型、惠民生上来，推动高质量发展取得新成效。要精准施策，倾力服务企业。坚持“有事必服、无事不扰、说到做到”，深入开展“万人助万企”活动，“政银企”共建，“产学研”协作，帮助企业保要素、延链条、拓市场、创品牌，以“政府有为”推动“市场有效”。要集思广益，提高决策水平。坚持吃透上情、摸清下情、贴合实情，强化有解思维、攻坚意识，主动向上对接，深入一线调研，深度研究工作，确保政府决策契合上级精神、符合洛阳实际、贴合群众期盼。要转变作风，提升政府效能。发扬“四下基层”优良作风，巩固“三转三优”行动成果，提高政府创造性执行力，更好把“民之所盼”转化为“政之所为”，努力创造不负人民、不负时代的新业绩。

　　张玉杰、李新红、牛刚、楚国剑等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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