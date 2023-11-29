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徐衣显调研指导“五经普”现场登记工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.06 09:29

徐衣显在调研指导“五经普”现场登记工作时强调
严把关口依法高效圆满完成普查任务
实事求是摸清家底更好服务高质发展

　　第五次全国经济普查登记工作于本月全面启动。5日上午，市长徐衣显深入基层调研指导现场登记工作，强调要深入贯彻落实习近平经济思想和习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示，把“牢牢守住数据质量生命线”这一根本要求贯穿始终，坚持依法普查、科学普查、为民普查，高质高效圆满完成普查任务，全面准确摸清洛阳经济“家底”，为推动全市高质量发展提供全面客观准确的数据支撑。

　　在伊滨区，徐衣显深入洛阳兰迪真空玻璃科技有限公司，向企业负责人宣讲经济普查的意义和目的，了解企业生产经营、市场拓展、发展规划等情况，亲切看望慰问一线普查人员。他指出，为经济普查提供真实准确的数据，是每个经营主体的法定责任、应尽义务，企业要积极配合“经济体检”，如实反映自家“家底”。徐衣显和普查人员一起走访诸葛里商业步行街餐饮店、香山中医院等，向经营商户发放普查资料、开展现场登记，叮嘱普查人员要严格执行普查流程，广泛开展普查宣传，精心指导信息填报，从源头上把好普查数据质量关。

　　调研中，徐衣显强调，第五次全国经济普查是新时代新征程上一次重大的国情国力调查，对于摸清发展“家底”、洞悉结构变化、把握市场走向、支撑政府决策具有十分重要的意义，各级各部门各单位要进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，有力有序有效推进普查工作，建好真实精准“数库”，构建科学决策“智库”，更好服务现代化建设全局。要全流程保障数据质量。坚持依法依规、实事求是，落实地毯式清查要求，准确把握发展新趋势、新变化、新特点，突出抓好新经济、新业态和新登记经营主体普查，把总量查全、指标查准、结构查清，确保不重不漏、应统尽统。要全闭环联动高效推进。压实各方责任，加强工作统筹，严格执行普查方案，细化落实普查要求，创新普查方式方法，加强普查队伍建设，锻造过硬工作作风，形成联动高效机制，全力提升普查工作质效。要全社会深入广泛宣传。采取灵活多样宣传形式，扩大宣传覆盖面，提高公众知晓率，增强普查对象配合主动性、积极性，为“五经普”顺利实施营造良好社会氛围。

　　张玉杰等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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