3日上午，市长徐衣显主持召开座谈会，就《政府工作报告(讨论稿)》和改进政府工作，征求党外人士及部分人大代表、政协委员的意见建议。

徐衣显主持召开座谈会征求党外人士、人大代表、政协委员意见建议

广泛听取意见建议聚众心集众智汇众力

真抓实干展现政府新担当新作为新成效

3日上午，市长徐衣显主持召开座谈会，就《政府工作报告(讨论稿)》和改进政府工作，征求党外人士及部分人大代表、政协委员的意见建议。

“创新和产业如何实现‘融合聚变’？”“帮扶民营企业能否在金融服务上精准滴灌？”“如何引进人才？”“如何引导集聚更多乡创青年扎根乡村兴业富民？” ……与会各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表，以及来自驻洛高校、科研院所、企业、社区、农村的人大代表、政协委员，紧扣洛阳发展，结合《报告》和政府工作畅所欲言、各抒己见，围绕产业发展、城市经济、乡村振兴、民生福祉等方面提出意见建议。徐衣显认真听取发言，要求市政府分管领导、相关部门逐项梳理、认真研究、充分吸纳，修改完善《报告》、改进政府工作。

徐衣显对大家在2023年为洛阳经济社会发展作出的贡献和对市政府工作的大力支持表示衷心感谢。他指出，过去一年，在市委坚强领导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动作为抢机遇、攻坚克难稳增长、全力以赴防风险，全市经济发展稳中有进、稳中提质、稳中蓄势、稳中向好，现代化洛阳建设取得了新进展、新成效。徐衣显强调，要深刻总结、坚定信心。各级各部门要充分认识到去年的发展成绩是在外部环境极为复杂、风险挑战十分严峻的情况下取得的，克服了重重困难、付出了巨大努力，成绩来之不易。今年依然面对机遇和挑战，必须进一步坚定信心、勠力同心，稳中求进、干中求成。要集思广益、理清思路。精准对接国家政策，科学分析洛阳实际，充分吸纳各界意见，进一步理清思路、明确目标、创新举措、细化任务、转化成果，使政府决策和举措更加符合中央大政方针、契合洛阳发展实际、回应群众所期所盼。要凝聚合力、服务大局。充分发挥党外人士、人大代表及政协委员人才荟萃、智力密集、联系广泛独特优势，围绕省委“两个确保”“十大战略”“十大建设”、市委“三项重点工作”“三个重要抓手”等重要部署，建睿智之言、献务实之策、聚团结之力。要完善机制、搭建平台。建立高效、高质、高频的建言资政机制，畅通常态化沟通对接渠道，为社会各界知情明政、参政议政搭建更多平台、创造更好条件，为推动洛阳高质量发展赋能聚力、增添活力。要转变作风、真抓实干。用好主题教育成果，大力倡树“四下基层”，巩固拓展“三转三优”，注重深度研究工作，提高政府创造性执行力，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，扎实推进中国式现代化建设洛阳实践。

韩治群、任丽君、李新红、牛刚、王国辉、魏险峰、王燕飞等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)