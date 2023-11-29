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洛阳市政府召开第18次常务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.12.29 16:33

市政府第18次常务会议要求
深化实施“十大战略”推动发展提质增效
坚决扛牢“三农”重任促进群众增收致富

　　28日，市长徐衣显主持召开市政府第18次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话等精神，学习省委全会暨省委经济工作会议、市委全会暨市委经济工作会议精神，研究政府工作报告起草、促进农民增收、医疗卫生体系建设、基本养老服务清单等工作。

　　会议强调，要学习贯彻习近平总书记在广西考察时的重要讲话精神，抢抓机遇、主动作为，推进农业产业化建设，打造国家先进制造业集群，构建现代化产业体系。要继承和发扬毛泽东同志等老一辈革命家的优良作风和光荣传统，弘扬伟大建党精神，走好党的群众路线，为推动高质量发展提供坚强保障。要认真贯彻落实习近平总书记对防灾救灾的重要指示，树牢底线思维、极限思维，完善应急预案，抓好排险除患，保障群众生命财产安全。

　　会议传达学习了中央农村工作会议精神，研究了促进农民增收等工作。徐衣显强调，要深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。要精准培育乡村产业，挖掘资源资产收益，建立联农助农机制，提高农民技能水平，落实稳岗就业政策，完善农村社保体系，全面促进群众增收致富。

　　会议传达学习了省委十一届六次全会暨省委经济工作会议精神、市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，研究了《政府工作报告》起草等相关工作。徐衣显强调，各级各部门要深入贯彻会议精神，把思想和行动统一到中央、省委和市委对经济形势的科学判断、对经济工作的决策部署上来，保持战略定力，坚定发展信心，确保思想同向、行动同频、发展同步。要深化实施“十大战略”，聚焦高质量发展首要任务，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，推进“十大建设”，深化拓展重点任务、有效抓手、平台载体，确保方向不变、频道不换、力度不减，努力实现经济发展质的有效提升、量的合理增长、势的蓄积壮大。要抢抓机遇转型发展，紧盯国家政策导向，常态向上汇报对接，抢抓产业风口，积极改革创新，加快优势再造、换道领跑，推动新动能成支柱、新优势成支撑、新质生产力成引领。要有解思维狠抓落实，聚焦重大任务、关键问题，深度研究工作，制定更具前瞻性、务实性、可操作性的工作措施，明确任务分工、责任主体、时间节点，咬定目标不松劲、落实责任不松手，推动各项工作取得突破性进展。要统筹兼顾守牢底线，扎实做好年末岁尾各项工作，加强节日期间经济运行、安全生产、社会治理等协调调度，防范化解各类风险隐患，确保社会大局和谐稳定。

　　会议研究了医疗卫生服务体系建设、基本养老服务清单等工作。徐衣显强调，要把人民健康放在优先发展战略地位，加快推进医疗资源优化布局，做强特色专科，深化“五医”联动，引育人才团队，完善服务配套，加快建设“健康洛阳”。要细化完善“养老服务清单”，健全服务供给、保障、监管机制，确保清单之内“承诺必达”、清单之外“创新模式”，推动养老服务扩容提质、公平可及。

　　会议还研究了规划实施评估、重大行政决策、道路命名、未成年人思想道德建设、地企合作、记功表彰等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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