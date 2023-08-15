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徐衣显主持召开专题会议研究洛阳代表团参加第32届世客会相关工作筹备、重点项目审计和国企重组整合等事宜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.31 08:19

徐衣显主持召开专题会议研究洛阳代表团参加第32届世客会相关工作筹备、重点项目审计和国企重组整合等事宜
广邀客亲寻根河洛突出千年等待客家回家
盘活资源以审促改加快市属国企转型发展
孙延文参加

　　昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究洛阳代表团参加第32届世客会相关工作筹备、重点项目审计和市属国企重组整合等事宜。市政协主席孙延文参加会议。

　　11月上旬，洛阳市将组团前往赣州龙南参加第32届世界客属恳亲大会。会议听取了相关部门、策划团队负责同志关于筹备工作进展情况的汇报。徐衣显强调，要突出客家回家，协同高效推进。各级各部门要提升思想认识，强化责任担当，把世客会作为深化民族情感、增强文化自信、展示城市形象、促进交流合作、加快现代化洛阳建设的重要平台，认真做好会旗交接、城市推介、节目组织等工作，为把明年第33届世客会办成一届兼具国际范、客家风、洛阳味的精彩盛会奠定良好基础。要强化“认祖知源”，完善创意策划。聚焦“寻根拜祖”鲜明主题，坚持创新创意、舞台演艺、现场联动相统筹，注重非遗文化、文脉地标、历史场景相呼应，完善宣传推介、节目创作、活动衔接等工作方案，展示“根在河洛”深厚底蕴，营造“客家回家”浓厚氛围，增强客家祖根地思想认同、文化认同、情感认同。要用好平台载体，展示洛阳形象。用好世客会平台载体，拓宽多元化交流渠道，全面梳理客家人员分布、深耕领域、代表人物，以情感为基、从文化切题、谋合作之路，创新文旅营销、品牌营销、城市营销，展示洛阳开放包容、守正创新、热情好客的城市形象，广邀全球客亲寻根河洛、重温乡情、共谋发展。

　　会议还研究了重点项目审计和市属国企改革相关工作。徐衣显强调，各级各相关部门要聚焦政府投资重大项目，突出审计监督职能，强化审计结果运用，坚持问题导向，严格审计整改，注重举一反三，确保问题清零，当好国家财产的“看门人”、经济安全的“守护者”。要坚持系统性思维、市场化方向，抓好市属平台公司深层次改革重组、转型发展，完善现代企业制度，建立风险防控机制，盘活现有资源，用好资本市场，拓宽融资渠道，推动企业高质量发展，服务现代化洛阳建设。

　　张玉杰、任丽君、魏险峰参加相关议题。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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