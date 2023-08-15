洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

昔日衣冠南渡，今日客家回家（典故里的霓裳洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.10.30 08:14

　　洛阳正在紧锣密鼓地筹办世界客属第33届恳亲大会。

　　如此重量级的国际华人盛会为何选在洛阳举办？因为洛阳是全球客家人的根亲祖地。“河洛郎”根在河洛，来洛阳寻根问祖顺理成章。

　　要问客家人为何成了“客”家人，故事得从西晋末年的“衣冠南渡”说起。

　　衣冠南渡，汉人南迁

　　“衣冠”，简单来说就是衣服和帽子。古人把帽子看作穿戴在头部的服装，称之为“头衣”“首服”。

　　周公在洛阳制礼作乐，定下了华夏礼仪文化的基调。穿衣戴帽须符合身份地位，不可越级，只有贵族才有资格戴冠。

　　《礼记》有云：“冠者，礼之始也。”贵族男子成年时要行冠礼，礼成之后方可成家立业。

　　君王、诸侯、士大夫所戴的冠叫“冕”。“冠冕”象征着出人头地，官居高位，体面又光彩，故而有“冠冕堂皇”之说。

　　汉代，服饰制度基本定型，冠冕成为区分等级的基本标志之一。

　　西晋末年，天下大乱，中原一带天灾人祸不断，人们难以生存。皇帝领着高官、士族逃离京城洛阳，数十万汉人仓皇南下，渡江避难，在建康(今南京)建立东晋，史称“晋室东渡”“永嘉南渡”。

　　《晋书》记载：“俄而洛京倾覆，中州士女避乱江左者十六七。”身在异乡为异客。南下避难的这些中原人，便是客家人的先民。

　　汉魏洛阳城是客家先民首次大规模南迁的出发地。洛阳史学家徐金星说，汉魏洛阳城的“南大门”大谷关，是汉人南迁的重要通道。大批客家先民扶老携幼，出关南下，踏上了风雨飘摇的南迁之路。

　　从两晋至宋、明，战乱频仍，客家先民为了避难，先后几次大规模南迁，逐渐形成了客家民系。“河洛郎”落地生根，把中原汉人的服饰、语言、习俗传播到了南方，史称“衣冠南渡”。

　　羽扇纶巾，雄姿英发

　　在漫长的历史演变中，由于社会动荡、国库亏空等原因，代表贵族体面的冠服制度难以为继，人们开始用物美价廉的帻(音同责)束发。

　　帻是一种包头巾，本是戴冠时的衬垫物，款式多样。北宋苏轼行游赤壁古战场，遥想当年三国争霸，周瑜雄姿英发，“羽扇纶(音同关)巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭”。“纶巾”就是一种头巾，配有青丝带，显得人儒雅、飘逸。

　　西晋末年流行的帻只能罩住发髻，乍看像冠，可单独戴，俗称“小冠”。《宋书》记载，晋末的士大夫都戴小冠，搭配宽大的衣裳，风流潇洒。

　　中原士族衣冠南渡，“五胡乱华”占据中原。有意思的是，“侵略者”最终被“被侵略者”同化了，来到中原的胡人反而汉化了。

　　南北朝时期，北方鲜卑族占据中原，建立北魏王朝。北魏孝文帝迁都洛阳后，为了加强巩固统治，全面推行汉化改革，要求鲜卑贵族改汉姓、学汉语、穿汉服，“群臣皆服汉魏衣冠”。

　　汉人戴帽是有等级之分的，平民不能戴帽，然而鲜卑人穿不惯汉服，秋冬天纷纷戴帽御寒。孝文帝巡游返京，见洛阳街头人人戴胡帽、穿胡袄，气得大骂值班官员：城里这些人胡穿乱戴，为啥不管？

　　胡汉杂居，文化交融。有些汉人认为汉服才是正统服饰，瞧不起胡人的穿着打扮和言行举止，笑话胡人粗俗没文化，胡穿乱戴，胡言乱语……总之，跟胡人沾边儿的东西都不是啥好东西。

　　有些汉人开放、包容，认为胡人的东西并非一无是处。比如胡服，穿起来行动自如，干活很方便。

　　有需求就有市场，南北朝时尚圈焕发新活力，裁缝们不断推出看起来像汉服的改良胡服，或看起来像胡服的新款汉服，“胡穿乱戴”蔚然成风。

　　胡汉交融，袴褶流行

　　魏晋南北朝时期，笼冠与朱衣是时尚标配，男女皆“帽上着笼冠，袴上着朱衣”，穿袴褶，戴笼冠。

　　笼冠是一种冠饰，犹如笼状硬壳，可套在帻上。《隋书》记载，直到隋炀帝迁都洛阳后，武官仍然戴平巾帻、穿袴褶。

　　洛阳博物馆珍藏的北魏彩绘陶牵手女俑，身穿大袖袴褶，头梳双髻，可谓胡汉交融的典范。《洛神赋图》及龙门石窟《帝后礼佛图》中也可见类似装扮。

　　相传，东晋画家顾恺之读了曹植所写的《洛神赋》后有感而发，绘《洛神赋图》，图中曹植身旁的侍从便头戴笼冠。

　　袴褶本是一种便于骑马的胡人套装：褶为短上衣，犹如长袄，腰间束革带，方便利落；袴是用粗厚毛布制成的连裆裤。

　　早期的袴褶多是窄袖窄腿，后来融入汉服元素，袖口、裤管加宽加大。阔腿袴乍看与汉服下裳相似，用锦带将裤管扎起来，骑马、劈叉都不在话下。

　　从衣冠南渡到胡汉交融，中华文明的强大凝聚力可见一斑。海内外华人血脉相连，客家人就是咱家人，欢迎“河洛郎”回家！（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
        秋冬季是心脑血管病的高发期。
  • ·支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
  • ·她严重贫血 病因竟在甲减
  • ·这个能救命的急救法，家长再忙也要学会
    • 大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关于养犬！栾川发布最新通告
  • “百架包机，万人游洛”第一阶段活动落幕
  • 洛阳特色旅游路里程达437.5公里 占全...
  • 居民、物业相关难题如何解决？《洛阳...
  • 持续布局“一带一路”！洛钼集团第三...
  • 省内外2500余人参与！洛阳举行健步走...
  • 洛阳全市严查！持续至年底！
  • “晒秋”美如画！汝阳窑沟村开展晒秋活动
  • 世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
  • 国家技术转移郑州中心洛阳分中心获授牌
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    光影 老城

    洛宁连宝河大峡谷

    游白马寺

    隋唐园秋色浓
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605