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国家技术转移郑州中心洛阳分中心获授牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.30 08:25

国家技术转移郑州中心洛阳分中心获授牌
徐衣显代表洛阳接受授牌

　　28日，在省委省政府主要领导出席的河南省技术交易市场揭牌仪式上，市长徐衣显代表洛阳接受国家技术转移郑州中心洛阳分中心授牌。该中心将为洛阳培育技术要素市场、嫁接科技研发资源增添又一高端平台，更好助力全市创新驱动发展，打造高水平国家创新型城市。

　　国家技术转移郑州中心是河南省全力打造的集科技研发、技术交易、成果转化、对外开放合作等功能于一体的综合性科技服务平台。洛阳分中心是河南省按照“1+4+N”布局建设的技术转移体系重要组成部分，“1”即国家技术转移郑州中心，“4”即在豫南、豫北、豫东、豫西四个片区各建设1—2个综合性分中心，“N”即重点围绕全省28个千亿级重点产业链建设一批细分产业分中心，以加快形成技术转移服务大平台、密网络、强协同的格局，促进国内外高水平科技成果在河南集聚转化。洛阳市率先获得分中心授牌。

　　近年来，洛阳锚定“两个确保”、落实“十大战略”，坚持以创新引领发展，重塑重构高质量创新体系，推动创新平台扩量提质、创新主体倍增壮大、创新成果加速转化、创新产业集群集聚，推动教育链、人才链与产业链、创新链深度耦合，打造区域重要的创新驱动高地、科技创新策源地、人才集聚中心。新获授牌的洛阳分中心，将充分发挥洛阳在地理区位、科技创新、产业发展、区域带动等方面的优势和基础，聚焦“大院大所成果转移转化集散地、先进制造业转型升级加速器、高水平开放创新融合发展示范区”三大特色定位，联动豫西地区创新资源，打造科技融通产业、供给联通需求、成果贯通市场的全要素技术转移服务平台。洛阳分中心的建设目标是，到2025年，形成豫西地区统一联通的技术交易市场网络体系，建设技术转移示范机构80家以上，实现技术合同成交额300亿元以上；到2035年，建成覆盖豫西、辐射全省的技术转移转化服务高地。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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