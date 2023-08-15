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全省尾矿库“头顶库”治理示范工程推进会在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.28 08:26

全省尾矿库“头顶库”治理示范工程推进会在洛召开
孙守刚出席并讲话 徐衣显介绍我市相关情况

　　10月26日，全省尾矿库“头顶库”治理示范工程推进会在洛阳栾川县召开，会议深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，总结尾矿库“头顶库”治理成效，全面分析当前尾矿库安全现状和风险问题，安排部署下步重点工作。省委常委、常务副省长孙守刚出席会议并讲话。

　　国家矿山安监局副局长裴文田，省政府副秘书长吴孔军，省应急管理厅厅长常万琦，省财政厅厅长赵庆业，省生态环境厅厅长李哲，省交通运输厅厅长高建立，省水利厅厅长申季维，国家矿山安监局河南局局长高红斌，以及省工信厅、省自然资源厅、省住建厅、省林业局、省纪委监委有关负责同志，市长徐衣显，市委常委、常务副市长张玉杰参加会议。会前，与会人员进行了“头顶库”治理现场观摩。

　　孙守刚指出，经过前期努力，全省尾矿库“头顶库”数量大幅减少，安全状况明显好转，但治理水平低、责任落实不到位等问题依然存在，各地各部门要牢固树立人民至上、生命至上理念，坚持底线思维、极限思维，以时时放心不下的责任感、紧迫感，切实把尾矿库“头顶库”治理工作落到实处。

　　孙守刚强调，要坚持科学治理，对尾矿库“头顶库”开展会诊评估，通过闭库销号、提级改造、下游搬迁等方式，分类化解风险隐患，推动存量“头顶库”减量提质。要坚持源头治理，严格准入条件，规范闭库退出，加强过程监管，切实推动“头顶库”全链条安全管理。要持续提升科学监管、专业化管理水平，增强应急处置能力，坚决防范和遏制各类尾矿库生产安全事故和次生突发环境事件发生。

　　徐衣显介绍我市尾矿库“头顶库”治理情况。他说，近年来，洛阳市认真落实中央和省部署要求，按照“标本兼治、综合治理”原则，落实“管住水、护住坡、看住井、应好急”方针，市、县、乡、村、企五级联动，压实责任链条、注重精准施策、坚持多措并举，确保治理成效，筑牢安全底线，推动尾矿库尤其是“头顶库”安全基础不断提升、安全形势更加稳固。下一步，将认真学习借鉴兄弟地市先进经验做法，借助全省“头顶库”综合治理试点的有利契机，积极探索综合治理新路子，不断夯实安全生产基础，以洛阳一域之安全为全省之平安做出积极贡献。

　　在洛期间，孙守刚还到龙门实验室、中州时代、中航光电等地，与企业和项目负责人深入交流，详细了解企业生产经营、科技创新和惠企政策落实情况。(《河南日报》记者 田宜龙 洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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