徐衣显带队观摩全市新能源产业发展并召开工作座谈会

21日，市长徐衣显带队观摩全市新能源产业发展，并召开工作座谈会。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于新型工业化重要指示精神，认真落实全国、全省推进新型工业化会议部署，聚焦新能源等重点产业链，抢抓政策机遇，深化协同创新，壮大优质企业，加快建设3000亿规模的新能源产业集群，为构建现代化产业体系塑造新动能新优势。

21日，市长徐衣显带队观摩全市新能源产业发展，并召开工作座谈会。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于新型工业化重要指示精神，认真落实全国、全省推进新型工业化会议部署，聚焦新能源等重点产业链，抢抓政策机遇，深化协同创新，壮大优质企业，加快建设3000亿规模的新能源产业集群，为构建现代化产业体系塑造新动能新优势。

新能源产业是省、市倾力打造的重点产业链之一，优势突出、未来可期。徐衣显率观摩组首先到涧西区七里河村改造项目，观摩燃料电池重卡作业情况，详细了解车体、发动机、电池等关键部件制造和应用情况，询问氢能成本、经济效益、环保效能等情况；在国苑撬装式加氢站，徐衣显仔细询问氢气来源、设备运行、工艺流程等情况，要求以终端促前端、以应用促发展，在能源、交通、工业等多领域拓展场景；在中航锂电、氢沄新能源的生产车间，仔细询问企业研发、生产经营、市场前景等情况，强调要聚焦全链条关键环节，持续攻关技术、降本增效，提高产业化、规模化水平，打造行业标杆。

在随后召开的座谈会上，市工信局通报了我市新能源电池产业发展、燃料电池汽车示范应用推广总体情况，涧西区、孟津区、瀍河区、伊滨区等围绕相关项目推进、场景应用、产业协作等作了发言。徐衣显指出，发展新能源产业，是贯彻中央、省重大决策部署，落实绿色低碳转型战略，抢抓风口产业发展机遇，加快建设新型能源体系的重要举措。要把握发展机遇，抢抓产业风口。抢抓国家燃料电池汽车示范应用城市群、“郑汴洛濮”氢走廊、“郑汴洛”氢通道建设等重大机遇，争取政策资金支持，深度推进洛阳新能源产业加快迈向中高端、成为关键环，在全国、全省产业布局中掌握主动权、提升竞争力。要树牢链式思维，加强产业协同。依托中州时代、中航锂电等龙头企业，充分发挥综合供应链、核心零部件等优势，深化氢沄与宇通等领军企业合作，围绕“制-储-运-加-用”引进上下游项目，持续延链补链强链，一体推进全产业链建设，不断提升产业链供应链协同水平。要注重市场运营，拓展终端应用。强化基础先行，联动多方资源，加快试点建设，统筹做好充电桩、加氢站、加能站等基础设施科学布局、规范管理、市场运营等工作，探索“可再生能源发电+氢储能一体化”新模式，以运营思维、市场手段推进多领域、多元化场景示范应用，打通制约终端应用的“最后一公里”，增强产业规模化、商业化能力。要强化服务保障，优化产业生态。完善配套政策支持，积极争取国家试点，打造一流创新生态，组建新能源产业发展联盟、创新联合体，发挥新能源产业基金作用，构建产业链上下游、大中小企业融通创新机制，推动创新链、产业链、资金链深度耦合，努力打造在全国具有竞争优势的新能源产业集群。

张玉杰、牛刚参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）