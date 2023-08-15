徐衣显主持召开市政府第14次常务会议

昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第14次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示等精神，研究风险防范化解和向上汇报对接、国资国企监管、资产资源整合、市级权限下放等工作。

市政府第14次常务会议要求

底线思维精准施策更好统筹发展安全

深化改革放权赋能不断激发市场活力

昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第14次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示等精神，研究风险防范化解和向上汇报对接、国资国企监管、资产资源整合、市级权限下放等工作。

会议传达学习了习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲、在江西调研并主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会、对宣传思想文化工作作出的重要指示等精神。徐衣显强调，要抢抓国家战略机遇，融入共建“一带一路”，释放“五区联动”活力，厚植发展新优势。要坚持生态优先，坚持创新引领，坚持区域一体，厚植高质量发展优势。要围绕“七个着力”要求，坚定文化自信，坚持守正创新，促进文化事业和文化产业繁荣发展。

会议研究了风险防范化解和向上汇报对接工作。徐衣显强调，要提升政治站位，统筹发展安全。各级各部门要树牢国家总体安全观，树牢底线思维、风险意识，有效应对重大风险，更好统筹发展安全，用实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要全力抢抓机遇，主动攻坚作为。抢抓政策机遇期，常态汇报对接，科学谋划项目，争取更多政策资金支持；抢抓冲刺关键期，抓实“大攻坚、见实效、建新功”5个方面65项具体任务，推动经济持续向好，以实际发展成效检验主题教育成果。要突出问题导向，防范化解风险。聚焦安全生产、生态环保、耕地保护、文物紫线等领域，紧盯政府债务、问题楼盘、基层“三保”、信访稳定等重点，狠抓主体责任落实、风险起底排查、隐患治本除根，坚决守牢风险底线。要不断总结提升，完善制度机制。完善定期会商、协调联动、跟踪评价等制度机制，实现工作全方位衔接、责任全链条落实、风险全过程管控，筑牢高质量发展基础支撑。

会议研究了市级经济社会管理权限下放工作。徐衣显强调，各级各相关部门要坚持放活管好、惠民利企原则，持续深化“放管服效”改革，明确监管主体，健全配套制度，整合部门职能，推动流程再造，确保放得下、放到位、接得住、用得好，不断激发县区发展动力和市场主体活力。要紧盯“一件事一次办”等各项改革，全面梳理行政审批和许可事项，加大基层赋权力度，推进审批服务下沉，方便企业群众办事。

会议研究了国资国企监管、资产资源整合等工作。徐衣显强调，要建立完善以管资本为主的国有资产监管体制，强化国企投资项目事前、事中、事后全过程监管，防范投资风险，提高投资效益，更好落实国有资本保值增值责任。要实施新一轮深化改革提升行动，推动市属企业由传统投融资平台向现代化企业转型发展。要坚持政府主导、市场运作，有效盘活全市经营性资产资源，推动资产资源可交易、资本化、能增值。

会议还研究了城市更新、道路建设、文物保护、商务合作等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)