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洛阳市政府与河南黄河河务局签署战略合作协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.19 22:38

市政府与河南黄河河务局签署战略合作协议
共抓大保护大治理书写幸福黄河洛阳篇章
探索新路径新模式打造服务发展示范样板
张群波、徐衣显出席

　　19日上午，洛阳市政府与河南黄河河务局签署战略合作协议。河南黄河河务局局长张群波、市长徐衣显出席签约仪式。

　　张群波表示，洛阳是黄河流域关键节点城市之一，黄河洛阳段是黄河保护治理的重中之重。近年来，洛阳深入贯彻落实习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示精神，全面贯彻黄河保护法，在黄河生态保护、防洪保安、节约用水、文化保护传承弘扬等方面干在实处、走在前列，率先建成美丽幸福黄河省级示范段。河南黄河河务局将以此次战略合作为新起点，共同抓好大保护，协同推进大治理，与洛阳在黄河生态保护、水旱灾害防御、水资源节约集约利用、区域高质量发展、保护传承和弘扬黄河文化等方面深化合作，支持洛阳重点产业项目建设，服务地方经济高质量发展，书写幸福黄河建设的“洛阳篇章”。

　　徐衣显表示，进入新时代，洛阳始终牢记习近平总书记“让黄河成为造福人民的幸福河”的殷殷嘱托，深入践行习近平生态文明思想，认真落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，统筹推进黄河安澜、湿地修复、库区治理、生态廊道等重点项目建设，高水平打造黄河保护治理示范区及幸福河段，特别是在河南黄河河务局关心指导帮助下，全市域“两清一护”综合治理成效显著，一大批重大水利工程建成投用，栾川、洛宁相继入选国家生态文明建设示范区，保护传承弘扬黄河文化焕发时代新彩，百万吨乙烯、中州时代新能源生产基地等一批引领性、生态型重大项目落子布局，实现了生态“高颜值”与经济“高质量”同频共振。希望河南黄河河务局在深化黄河生态环境保护、水资源节约集约利用、区域高质量发展、保护传承和弘扬黄河文化等方面给予洛阳更多的支持和指导，洛阳市将以更加强烈的担当、更加扎实的作风、更加务实的举措，持之以恒推进重大国家战略落地生根、开花结果，打造黄河流域生态保护和高质量发展的“洛阳样板”。

　　根据协议，双方将通过优势互补、资源共享，锚定幸福黄河建设目标，聚焦习近平总书记明确的“加强生态环境保护、保障黄河长治久安、推进水资源节约集约利用、推动黄河流域高质量发展、保护传承弘扬黄河文化”等五大目标任务，加强规划衔接，建立长效合作机制，探索黄河洛阳段流域、区域深度协同共治机制，共同推进黄河治理体系和治理能力现代化。

　　河南黄河河务局副局长王晓东、副市长韩治群等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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