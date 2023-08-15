洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市国家卫生城市复审现场评估工作见面会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.19 22:39

洛阳市国家卫生城市复审现场评估工作见面会召开
王巧梅、徐衣显出席 周勇主持

　　19日，洛阳市国家卫生城市复审现场评估见面会召开。国家爱卫办现场评估组组长、国家卫健委妇幼司一级巡视员王巧梅，市长徐衣显出席并讲话，省卫健委副主任、省爱卫办主任周勇主持见面会。

　　王巧梅表示，近年来，洛阳市深入贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生运动的重要指示精神，稳步推进国家卫生城市创建管理任务落地落实，城市基础设施建设不断完善，城乡环境卫生状况日益改善，居民健康素养水平明显提高。要提高认识，高质量推进卫生城市创建工作，把创卫作为改善民生、促进群众身心健康的重要举措，坚持建管并重、重在管理，加快卫生创建与基层治理工作深度融合，把全生命周期健康理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，提升社会卫生健康治理能力，形成自上而下行政动员与自下而上主动参与结合、平战结合的群众动员机制，推动卫生城市向健康城市迈进。要深刻理解新版国家标准，详细掌握评估内容，积极做好评估配合，严格遵守评估纪律，评估组成员要将社会关注、群众关心的问题作为检查重点，客观公正、实事求是，对照标准查找差距不足，提出整改意见建议，挖掘洛阳亮点经验，促进国家卫生城市创建工作再上新台阶。

　　徐衣显对评估组一行莅洛指导表示欢迎，并简要介绍了洛阳市情和经济社会发展及卫生健康工作情况。他说，近年来，洛阳坚持以人民健康为中心，树牢“大卫生、大健康”理念，坚持把国家卫生城市建设与城市提质、文明创建、生态环保、民生改善等重点工作有机结合起来，高标准持续抓好环境卫生治“脏”、市容秩序治“乱”、公共设施治“损”、生态环境治“污”，开展全链条食品药品监管，构建高质量卫生健康体系，擦亮了国家卫生城市的“金字招牌”。恳请评估组各位专家多提宝贵意见，为洛阳创卫工作把脉问诊、开方抓药，传授更多好经验、好做法。洛阳市将以此次现场评估为契机，严格落实评估要求，积极配合评估工作，全面查漏补短，认真整改提升，以“审”提质，以“评”增效，奋力书写新时代爱国卫生运动的洛阳篇章。

　　国家爱卫办现场评估组成员、副市长王国辉等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “发热”儿童增多 洛阳儿科专家：不必过于惊慌
    “发热”儿童增多 洛阳儿科专家：不必过...
    “发热”儿童增多 洛阳儿科专家：不必过于惊慌
        近期，“支原体肺炎”话题频出，身边的宝爸宝妈们有的在为已中招的孩子四处求医问药，有的则在防御支原体侵...
  • ·宝宝为何哭闹？快跟医生学“婴”语
  • ·肩膀拉伤，歇歇就能好？
  • ·孩子经常扎马尾 头发会越来越少吗
    • 洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
    洛城景斑斓 一起赏秋去
        桂花香里品秋韵，绚丽景色入目来。寒露过后，洛城各处秋意盎然。
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
    		•  
    新闻排行
  • 2019年至今，洛阳共改造老旧小区2470个
  • 刚刚，洛阳又下雪了 ！【视频】
  • 帝都国际城小区物业公司“捆绑收费”...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究安置房建...
  • 孩子在学校打闹受伤谁来担责？涧西区...
  • 四川省政协调研组来洛
  • 重阳将至，老人们“花式”过节
  • 河洛大地好丰景【高清图集】
  • 独居老人拨打120后，请及时打开房门
  • 嵩县：猕猴桃成了“致富果”
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    隋唐秋韵

    秋清水蔚蓝

    斑头鸺鹠

    湘西杂拍
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605