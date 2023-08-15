19日，洛阳市国家卫生城市复审现场评估见面会召开。国家爱卫办现场评估组组长、国家卫健委妇幼司一级巡视员王巧梅，市长徐衣显出席并讲话，省卫健委副主任、省爱卫办主任周勇主持见面会。

洛阳市国家卫生城市复审现场评估工作见面会召开

王巧梅、徐衣显出席 周勇主持

19日，洛阳市国家卫生城市复审现场评估见面会召开。国家爱卫办现场评估组组长、国家卫健委妇幼司一级巡视员王巧梅，市长徐衣显出席并讲话，省卫健委副主任、省爱卫办主任周勇主持见面会。

王巧梅表示，近年来，洛阳市深入贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生运动的重要指示精神，稳步推进国家卫生城市创建管理任务落地落实，城市基础设施建设不断完善，城乡环境卫生状况日益改善，居民健康素养水平明显提高。要提高认识，高质量推进卫生城市创建工作，把创卫作为改善民生、促进群众身心健康的重要举措，坚持建管并重、重在管理，加快卫生创建与基层治理工作深度融合，把全生命周期健康理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，提升社会卫生健康治理能力，形成自上而下行政动员与自下而上主动参与结合、平战结合的群众动员机制，推动卫生城市向健康城市迈进。要深刻理解新版国家标准，详细掌握评估内容，积极做好评估配合，严格遵守评估纪律，评估组成员要将社会关注、群众关心的问题作为检查重点，客观公正、实事求是，对照标准查找差距不足，提出整改意见建议，挖掘洛阳亮点经验，促进国家卫生城市创建工作再上新台阶。

徐衣显对评估组一行莅洛指导表示欢迎，并简要介绍了洛阳市情和经济社会发展及卫生健康工作情况。他说，近年来，洛阳坚持以人民健康为中心，树牢“大卫生、大健康”理念，坚持把国家卫生城市建设与城市提质、文明创建、生态环保、民生改善等重点工作有机结合起来，高标准持续抓好环境卫生治“脏”、市容秩序治“乱”、公共设施治“损”、生态环境治“污”，开展全链条食品药品监管，构建高质量卫生健康体系，擦亮了国家卫生城市的“金字招牌”。恳请评估组各位专家多提宝贵意见，为洛阳创卫工作把脉问诊、开方抓药，传授更多好经验、好做法。洛阳市将以此次现场评估为契机，严格落实评估要求，积极配合评估工作，全面查漏补短，认真整改提升，以“审”提质，以“评”增效，奋力书写新时代爱国卫生运动的洛阳篇章。

国家爱卫办现场评估组成员、副市长王国辉等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)