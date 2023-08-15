18日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究安置房建设、问题楼盘化解等工作，深入贯彻落实中央和省委、市委部署要求，听取最新进展情况，研判存在问题，明确思路举措，并对做好下步工作提出要求。 徐衣显主持召开专题会议研究安置房建设、问题楼盘化解等工作

锚定目标破题攻坚全力以赴保交楼

用心用情提速提质筑就群众幸福家 18日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究安置房建设、问题楼盘化解等工作，深入贯彻落实中央和省委、市委部署要求，听取最新进展情况，研判存在问题，明确思路举措，并对做好下步工作提出要求。 会议逐一听取安置房建设、问题楼盘化解等项目进展情况汇报，相关县区、市直部门、金融机构、企业等主要负责人分别发言，梳理难点堵点，探讨路径举措，研究解决方案。徐衣显强调，安置房建设、问题楼盘化解事关群众安居乐业、城市品质提升和社会大局稳定，群众普遍关心、社会高度关注。要提升站位、破题攻坚。各级各部门要把安置房建设和问题楼盘化解作为推动主题教育走深走实的具体行动，扛牢政治责任，强化大局意识，锚定目标、挂图作战、倒排节点、全力攻坚，确保群众早日入住新居。要用好政策、精准施策。坚持依法依规、实事求是，按照“一类一策、一盘一策、一企一策”原则，运用市场化、法治化、制度化手段，系统解决共性问题，逐项破解个性难题，用足用活政策工具箱，织密筑牢风险防护网，最大限度释放政策效应、回应社会关切、保障群众利益。要多方联动、筹措资金。聚焦安置房建设和问题楼盘化解资金难题，用好统贷统还、政府回购、货币安置等手段，强化政银企协同，拓展多渠道融资，有效盘活存量资产，积极引入社会资本，加大资金监管力度，强化金融配套支持，千方百计破解资金难题。要压实责任、提速提质。加强部门协同、市县联动，压实部门监管责任、属地主管责任、企业主体责任，台账式管理、项目化推进、闭环式督导，跟进施工进度，严把工程质量，完善配套设施，提升周边环境，着力打造高品质民生工程、民心工程。要健全机制、确保稳定。学习借鉴“枫桥经验”“浦江经验”，聚焦群众反映突出问题，落实领导分包、下访接访等工作机制，综合运用法律、经济、行政等手段和教育、调解、疏导等办法，细致做好群众工作，最大限度化解矛盾，维护社会和谐稳定。 李新红参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）