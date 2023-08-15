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徐衣显与国际高新技术研究院院长于建华举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.15 22:22

　　13日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的国际高新技术研究院院长于建华等举行工作会谈，就招才引智、平台建设、创新成果转化等事宜深入洽谈交流。

　　徐衣显对于建华一行来洛表示欢迎，并简要介绍了洛阳市情和创新发展等情况。他说，国际高新技术研究院是知名智库平台，在产业研究、产业评估、成果转化、项目引进等方面资源汇集、优势明显、成效显著。希望国际高新技术研究院积极发挥国际化视野、市场化平台等综合优势，聚焦洛阳特色产业、重点领域、主攻方向，导入更多高能级创新平台、高层次科创人才、高质量资本资源、高水平产业要素，助推洛阳更好以科技创新引领产业升级、构建现代化产业体系，努力在新一轮区域经济版图重构中抢占主动、乘势崛起。

　　于建华表示，国际高新技术研究院将充分整合全球资源，立足洛阳现代化产业体系建设，加快推进医养健康产业等多领域项目建设，在洛阳谋划布局科创中心、产业园区等引领性、支撑性项目，为洛阳提供优质技术服务保障，推动更多高新技术成果在洛阳转化应用，促进双方务实合作不断取得新成效、扩大新成果。

　　副市长任丽君参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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