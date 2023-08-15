第22届全国分子筛学术大会在洛阳开幕

12日上午，第22届全国分子筛学术大会在我市开幕。

第22届全国分子筛学术大会在我市开幕

于吉红、徐衣显致辞

李亚栋、贺泓、瓦仑丁·瓦尔切夫等出席

12日上午，第22届全国分子筛学术大会在我市开幕。

中国科学院院士、中国化学会分子筛专业委员会主任于吉红，市长徐衣显出席开幕式并致辞，中国科学院院士李亚栋、中国工程院院士贺泓、国际分子筛协会前主席瓦仑丁·瓦尔切夫等出席。

于吉红在致辞中说，分子筛作为化学工业中重要的催化材料、吸附分离材料和离子交换材料，对我国实现资源高效利用、环境保护，助力碳中和等方面都发挥着重要作用。全国分子筛学术大会是中国化学会分子筛专业委员会主办的系列全国性学术会议，本次大会以“多孔材料与高质量发展”为主题，旨在展示我国多孔材料领域最新进展以及发展前沿热点，研讨多孔材料在中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的机遇与挑战。期待通过此次会议，各位专家学者能够在交流中碰撞新思想，在探讨中凝聚共识，提出重大科学问题，探索多孔材料领域未来发展方向，为推动科学与技术进步、助力我国经济高质量发展注入新动能。

徐衣显在致辞中说，本次大会是全国分子筛行业高质量发展的学术盛典，也是促进洛阳新材料产业提质升级的一件大事。进入新时代，洛阳坚持创新引领，抢抓重大机遇，聚焦新材料、新能源、新文旅、新IT、智能装备等重点领域，大力发展风口产业，加快建设百万吨乙烯、中州时代等一批标志性重大项目，为打造全国重要的分子筛产业高地提供更强有力的支撑。建龙微纳深耕行业二十多年，已成长为拥有全产业链核心技术，分子筛产能国内第一、全球第三的领军企业。在省委省政府关心支持下，洛阳市将提供优质服务，打造一流环境，加快补链、延链、强链，打通上下游、连接左右端，培育壮大分子筛产业集群。衷心希望各位专家为洛阳分子筛产业发展全面把脉问诊，把更多成果带到洛阳转化，把更多人才引到洛阳研发，把更多项目留在洛阳建设，为推动洛阳构建现代化产业体系赋能助力。

本届大会由中国化学会分子筛专业委员会和吉林大学主办，吉林大学和洛阳建龙微纳新材料股份有限公司承办。大会举行了中国化学会分子筛奖颁奖典礼，并开展学术交流和项目对接活动。

来自中科院、福州大学、中石化石油化工工程研究院等化学领域的专家学者，副市长任丽君等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 张锐鑫)