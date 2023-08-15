昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究开元湖改造提升、民宿产业发展、前坪水库引水工程建设等工作。 徐衣显主持召开专题会议研究开元湖改造提升、民宿产业发展、前坪水库引水工程建设等工作

科学规划以人为本重塑城市地标

顺应市场注重创新提质民宿产业 昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究开元湖改造提升、民宿产业发展、前坪水库引水工程建设等工作。 会议研究了开元湖改造提升方案，市直部门、设计单位、商圈代表对片区定位、空间改造、功能完善、交通优化、业态植入等提出意见建议。徐衣显指出，开元湖地处洛阳现代中轴线、商务核心区，是体现以人为本、展示城市形象、打造城市地标的重要载体。要规划引领、精准定位。聚焦“文化味、时尚化、国际范”，本着形象地标、亲水亲民、联动互融原则，科学精准定位，多方集思广益，优化提升方案，确保设计兼融历史与现代、当前与长远、便民与智慧。要片区改造、提升品质。坚持前瞻思维、系统观念，一体改造提升滨水空间、商业街区、交通组织、绿化亮化等，提升整体形象，重塑城市地标。要运营前置、丰富业态。细分消费群体，优化分区布局，因地制宜植入运动、亲水、惠民、休闲等消费业态，推动区域发展能出彩、能集聚、能持续。 会议研究了民宿产业发展工作。徐衣显指出，民宿是市场需求、市场形态、市场产品，是丰富旅游供给、优化旅游结构、满足旅游市场的重要业态，有助于提升旅游消费、增加居民收入、促进经济发展。他强调，要坚持发展导向，顺应新文旅、抢抓新风口，谋划民宿发展思路，制定发展导则，出台监管规则，形成创意新、有内涵、特色足、有品位的民宿产业发展格局，实现以宿促产、以宿富民、以宿兴城。要坚持市场导向，将政府主导与市场主体相结合，聚焦高端消费、大众消费、特色消费，分层分类细化举措，提标提质打造品牌，满足不同群体多样化、特色化、精品化消费需求。要坚持问题导向，加快民宿业模式创新、业态创新、产品创新，引导民宿集群发展，推动业态融合互补，破解民宿业发展布局不均、档次不高、链条不全等问题。要坚持底线导向，严格落实安全、绿色、卫生、规范等要求，建立联合执法、协同监管等机制，加强行业规范管理，发挥协会自律作用，坚决守住底线红线。 会议研究了前坪水库引水工程建设工作，徐衣显强调，要主动向上汇报，多元筹措资金，加大推进力度，确保工程尽快开工、早日惠民；要高标准实施生态绿化、河道治理、拦蓄修复等工程，保障水安全、改善水环境、优化水生态。 张玉杰、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)