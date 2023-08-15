7日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究医疗资源优化布局和部分医院改造提升工作。 徐衣显主持召开专题会议研究医疗资源优化布局和部分医院改造提升工作

科学分析准确定位优化区域诊疗水平

深化改革辐射带动做强优势医疗品牌 7日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究医疗资源优化布局和部分医院改造提升工作。 会议听取了市第一人民医院、市第三人民医院、河南省洛阳正骨医院改造提升工作汇报，各相关单位围绕医疗资源优化布局、医院功能准确定位、高质量人才队伍建设等提出意见建议。徐衣显强调，优质医疗资源扩容和区域均衡布局，对缓解群众就医压力、提升医疗服务能力、完善城市功能品质具有重要意义。要提升站位、惠民利民。各级各部门要深入贯彻落实新时代党的卫生与健康工作方针，始终坚持把人民健康放在优先发展的战略位置，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，全方位提升医疗卫生水平，更好满足群众卫生健康需求。要深入研究、统筹谋划。坚持立足当前、着眼长远，统筹分析我市医疗发展现状、区域人口数量和医院建设需求，本着量力而行、尽力而为、适度超前、分步实施原则，谋划实施新建扩建改建项目，不断提升医院诊疗水平，推动医院内涵式发展、高质量发展。要精准定位、放大优势。坚持精准化定位、特色化发展思路，结合医院发展趋势、优势学科领域、重点服务对象等，进一步梳理功能定位、找准突出优势、做强特色专科，着力“树名医”“建名科”“创名院”，构建错位发展、功能互补、高效便民、创新品牌的医疗服务体系。要创新机制、增强活力。深化“四医”联动改革，扎实推进医联体、医共体建设，完善人才引进、财政投入、运行管理等机制，创新医院托管、学科共建、专科协作等模式，嫁接高端医疗资源，加强人才队伍建设，补足医疗服务配套，激活医院发展活力，全面提升综合水平。要做强品牌、辐射带动。坚持以洛阳中医文化为抓手，用好国家中医骨伤科医疗中心平台，发挥传统优势、扩大康复医养、提升研究能力、延伸产业链条，确保优势更优、特色更特、强项更强，打造立足洛阳、辐射中原、服务全国的知名医院，将洛阳正骨“金字招牌”代代传承、发扬光大。 张玉杰、李新红、王国辉参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)