7日下午，市政府与省文旅投资集团举行项目对接会，围绕具体项目进行对接交流、洽谈合作。

市政府与省文旅投资集团举行项目对接会

紧盯支柱目标拓展多元合作实现地企共赢

强化有解思维破解瓶颈制约塑造文旅品牌

吴孟铎、徐衣显参加

7日下午，市政府与省文旅投资集团举行项目对接会，围绕具体项目进行对接交流、洽谈合作。省文旅投资集团党委书记、董事长吴孟铎，市长徐衣显出席会议并讲话。

会上，省文旅投资集团介绍了今年以来经营发展特别是与洛阳合作项目推进情况，新安、宜阳、嵩县、涧西等县区及市文旅集团汇报了与省文旅投资集团已合作项目推进、拟合作项目谋划情况，双方逐一进行了深入沟通和交流，达成了广泛共识。

吴孟铎表示，省文旅投资集团成立一年多来，认真落实省委省政府关于文旅文创融合战略的部署要求，建团队、搭平台、谋项目、筹资金，资产规模逐渐壮大，“四梁八柱”基本成型，品牌影响力不断提升，引领带动作用逐步增强。下一步，省文旅投资集团将深度植根洛阳，站位大格局、谋划大项目，优化业务板块，常态对接沟通，务实高效合作，推动洛阳文旅文创融合发展取得新突破。

徐衣显代表洛阳市委市政府对省文旅投资集团发展取得的成绩表示祝贺，向集团长期以来对洛阳发展的支持表示感谢。洛阳市将一如既往做好服务保障，助力省文旅投资集团打造国内一流文旅产业旗舰劲旅。他强调，要聚焦支柱目标，抢抓发展机遇。各级各部门要聚焦“文旅文创成支柱”目标，增强责任感、紧迫感、危机感，抢抓国家扩大内需、促进消费等战略机遇，持续转变观念，着力优化环境，提升运作能力，创新产品供给，改进合作模式，打造全国沉浸式文旅文创目的地。要拓展多元合作，推动重大项目。围绕洛阳文旅“七大片区”“六大业态”，深度研究资本运作、市场运营模式，积极开展战略性、实质性合作，共同谋划一批前景好、带动强、能落地、可持续的重大文旅项目，打造“出圈”品牌，实现地企共赢。要强化“有解”思维，破解瓶颈制约。紧盯资源整合、运营管理、资金筹措等方面存在问题，统筹考虑洛阳文旅资源的整体性、多元性、特殊性，跳出惯性思维、善于盘活资源、打通合作路径，着力优存量、扩增量、强变量。要完善对接机制，推进高效互动。坚持目标导向、问题导向、结果导向，完善顶层设计，成立工作专班，建立与省文旅投资集团定期会商机制、常态对接机制，强化市县联动、部门协同，形成沟通顺畅、协调有力、高效务实的工作推进体系，共同推动文旅文创融合发展不断迈上新台阶。

省文旅投资集团领导张立新、李大伟、梁爽、钟志平、张昭民，市领导张玉杰、任丽君、牛刚等参加对接会。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)