9月30日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究“问题楼盘”化解、安置房建设、片区资源整合、项目招商等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究“问题楼盘”化解、安置房建设、片区资源整合、项目招商等工作

提高站位依法依规全力以赴保交楼

兜牢底线精准攻坚托举群众安居梦

9月30日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究“问题楼盘”化解、安置房建设、片区资源整合、项目招商等工作。

会议听取了全市“问题楼盘”化解进展情况汇报，相关县区和市直部门围绕建设节点、推进机制、资金筹措等作了发言。徐衣显强调，“问题楼盘”化解事关广大群众切身利益、事关全市发展稳定大局。各级各部门要提高政治站位，坚持以人民为中心的发展思想，本着“尊重历史、实事求是、依法依规、为民利民”的原则，以更有效举措推动问题楼盘有序化解。要吃透用活政策，深入研究国家政策，紧盯重点房企、重点项目，运用法治化、市场化方式，一企一策化解、专班专案推进，规范土地供应审批、项目资金监管等制度，积极稳妥消存量、遏增量、防变量。要坚持依法依规，坚守问题底线、纪律底线、法律底线，强化府院联动，加强部门协同，注重源头管控、过程管控、质量管控，坚决做好问题楼盘化解攻坚，千方百计保障人民群众合法权益，全力维护社会大局和谐稳定。

会议研究了安置房建设工作。徐衣显强调，安置房建设是民生工程、民心工程。各级各部门要深入一线、解难纾困，深入现场了解实情、深入群众倾听呼声，静下心研究政策、沉下去破解难题，高质高效推进安置房建设。要抢抓机遇、多元筹资，抓住国家、省金融支持和政策利好，用好统贷统还、政府回购、货币安置等手段，吸引社会资本，盘活存量资源，多措并举解决资金难题。要科学统筹、加快进度，坚持市级统筹、区级负责、部门联动，加快施工进度，严把工程质量，一体推进水电气路、教育医疗等配套建设，打造高品质安置社区。

会议研究了西工小街片区资产盘活、资源整合工作。徐衣显强调，要本着政府引导、运营前置、市场运作的原则，充分发挥西工小街及周边街区优势，整体规划、分步实施、突出重点，开展特色化融合化场景设计，优化布局美食、演艺、文创等多元业态，打造兼具“文化味”“烟火气”“时尚范”的青年街区。

会议还研究了项目招商等工作。

张玉杰、任丽君、张武清、李新红、牛刚等参加相关议题。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)