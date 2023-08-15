缅怀革命先烈，致敬人民英雄。

我市各界代表向人民英雄敬献花篮

徐衣显、杨骁、孙延文等参加仪式

缅怀革命先烈，致敬人民英雄。9月30日是国家设立的烈士纪念日，当日上午，我市在洛阳市烈士陵园举行向人民英雄敬献花篮仪式，各界代表深切缅怀革命先烈的丰功伟绩，向人民英雄致以崇高敬意。

徐衣显、杨骁、孙延文、李杏、祁建峰、张玉杰、徐新、王国辉等市领导参加仪式。

晴空碧如洗，微风寄哀思。仲秋的烈士陵园，松柏苍翠、芳草萋萋、庄严肃穆，鲜艳的红旗迎风飘扬，巍然耸立的纪念碑上，“革命烈士永垂不朽”八个大字熠熠生辉。

洛阳市烈士陵园是全国重点烈士纪念建筑物保护单位，园内安葬着不同革命时期的烈士，他们为中国人民的革命和建设事业前赴后继、英勇献身，谱写了悲壮激越的历史篇章。

革命烈士纪念碑前广场上，市委、市人大常委会、市政府、市政协、洛阳军分区，各民主党派、工商联和无党派人士，各人民团体和各界群众，老战士、老同志、烈士亲属，中国少年先锋队分别敬献的5个花篮一字排开，整齐摆放。

9时整，仪式开始。仪式由市委副书记、政法委书记杨骁主持。

《义勇军进行曲》奏响，各界代表高唱中华人民共和国国歌，嘹亮激昂的歌声在烈士陵园上空久久回荡。

国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。

“我们是共产主义接班人，继承革命先辈的光荣传统……”默哀毕，少先队员高唱《我们是共产主义接班人》，表达对伟大祖国的热爱和对革命先烈的敬仰。

鲜花敬英雄，浩气存天地。伴随着深情的《献花曲》，礼兵抬起花篮，迈着端正、有力的步伐缓缓前行，将花篮摆放在革命烈士纪念碑前。

市长徐衣显神情庄重，缓步上前，在花篮前驻足凝视，仔细整理花篮缎带。争芳吐蕊的鲜花，寄托着人们对英勇献身的革命先烈的深切缅怀和崇高敬意。随后，全体人员拾阶登上纪念碑基座，依次瞻仰烈士纪念墓、敬献菊花，深切缅怀为民族解放和人民革命事业献身的革命先烈。他们的精神如松柏万古长青，他们的业绩永留史册。

驻洛部队官兵、学校师生、机关干部、烈属和退伍老战士代表，群众代表等社会各界人士约1000人参加了仪式。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞）