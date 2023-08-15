洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

我市各界代表向人民英雄敬献花篮 徐衣显、杨骁、孙延文等参加仪式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.30 21:22

我市各界代表向人民英雄敬献花篮
徐衣显、杨骁、孙延文等参加仪式

　　缅怀革命先烈，致敬人民英雄。9月30日是国家设立的烈士纪念日，当日上午，我市在洛阳市烈士陵园举行向人民英雄敬献花篮仪式，各界代表深切缅怀革命先烈的丰功伟绩，向人民英雄致以崇高敬意。

　　徐衣显、杨骁、孙延文、李杏、祁建峰、张玉杰、徐新、王国辉等市领导参加仪式。

　　晴空碧如洗，微风寄哀思。仲秋的烈士陵园，松柏苍翠、芳草萋萋、庄严肃穆，鲜艳的红旗迎风飘扬，巍然耸立的纪念碑上，“革命烈士永垂不朽”八个大字熠熠生辉。

　　洛阳市烈士陵园是全国重点烈士纪念建筑物保护单位，园内安葬着不同革命时期的烈士，他们为中国人民的革命和建设事业前赴后继、英勇献身，谱写了悲壮激越的历史篇章。

　　革命烈士纪念碑前广场上，市委、市人大常委会、市政府、市政协、洛阳军分区，各民主党派、工商联和无党派人士，各人民团体和各界群众，老战士、老同志、烈士亲属，中国少年先锋队分别敬献的5个花篮一字排开，整齐摆放。

　　9时整，仪式开始。仪式由市委副书记、政法委书记杨骁主持。

　　《义勇军进行曲》奏响，各界代表高唱中华人民共和国国歌，嘹亮激昂的歌声在烈士陵园上空久久回荡。

　　国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。

　　“我们是共产主义接班人，继承革命先辈的光荣传统……”默哀毕，少先队员高唱《我们是共产主义接班人》，表达对伟大祖国的热爱和对革命先烈的敬仰。

　　鲜花敬英雄，浩气存天地。伴随着深情的《献花曲》，礼兵抬起花篮，迈着端正、有力的步伐缓缓前行，将花篮摆放在革命烈士纪念碑前。

　　市长徐衣显神情庄重，缓步上前，在花篮前驻足凝视，仔细整理花篮缎带。争芳吐蕊的鲜花，寄托着人们对英勇献身的革命先烈的深切缅怀和崇高敬意。随后，全体人员拾阶登上纪念碑基座，依次瞻仰烈士纪念墓、敬献菊花，深切缅怀为民族解放和人民革命事业献身的革命先烈。他们的精神如松柏万古长青，他们的业绩永留史册。

　　驻洛部队官兵、学校师生、机关干部、烈属和退伍老战士代表，群众代表等社会各界人士约1000人参加了仪式。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    颈动脉超声免费筛查来了！
    颈动脉超声免费筛查来了！
    颈动脉超声免费筛查来了！
        为落实健康中国、健康河南、健康洛阳政策，结合国家脑防委、脑卒中管理导向，河南科技大学第二附属医院在世...
  • ·打通下肢血管通路 守护患者透析“生命线”
  • ·北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区全面开诊
  • ·关节一动就“咔咔”响，是您的身体在“说话”
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 穿“月”古今，古人的中秋朋友圈太热...
  • 歌唱祖国 祝福祖国
  • 打通下肢血管通路 守护患者透析“生命...
  • 洛阳举行2023年中秋乡贤联谊茶话会
  • 一场秀开启“神都寻迹” 一身衣体验“...
  • 烟火气传递邻里情 百家宴品出幸福感
  • 龙门服饰文化研究院揭牌
  • 快讯！“汉服千年 服章之美”汉服时尚...
  • 市政府第13次常务会议要求：科学调度...
  • 王城公园重启东周韶乐演奏 是否勾起您...
    		•
    百姓呼声
    渑淅高速洛宁至栾川段高速公路已列入规划
    回应：酒店价格根据市场情况自主决定
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    扁豆开花也很美

    走进秋色

    中秋菊展在王城

    开心就好
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605