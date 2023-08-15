9月29日是中秋佳节，也是国庆长假第一天。

徐衣显看望慰问一线值守人员并督导安全生产等工作

畅交通稳供应惠民生情满中秋

守底线强统筹保安全欢度国庆

9月29日是中秋佳节，也是国庆长假第一天。市长徐衣显率队看望慰问机关、消防、医院、交警等值守岗位的一线干部职工，深入商超、成油、燃气等人员密集及危化场所，调研督导“双节”消防安全、物资保供和安全生产工作。

万家团圆日，初心奉献时。在市委总值班室、市政府总值班室，徐衣显与节日期间在岗值班人员一一握手，对机关干部的辛勤付出表示感谢，并现场视频调度检查有关县区、市轨道交通集团等单位值班情况，详细询问旅游景区、地铁场站等重点区域实时情况，强调要认真落实值班值守工作规定，严格执行节假日三级带班值班制度，强化值班信息统筹调度，及时准确上传下达，科学高效处置突发事件，有力保障全市平安稳定。

“你们舍小家为大家，同志们辛苦了，祝大家节日快乐。”在洛龙区消防大队、东方人民医院、交警支队西工大队中州解放执勤岗，徐衣显走访慰问在岗的一线消防员、医务人员和公安交警，对他们在保护千家万户平安、守护人民生命健康、维护节日交通秩序等工作中的辛勤付出和无私奉献表示衷心感谢。徐衣显强调，要继续抓紧抓牢抓实消防安全工作，坚决防范化解各类风险隐患，练就过硬本领，有警必出，闻警即动，全力守护洛阳人民生命财产安全；要结合片区交通状况，加强统筹调度，科学高效管控，做好优化疏导，提升服务质量，确保“双节”期间道路畅通、出行安全，为市民游客营造安全便捷顺畅的交通环境；要大力弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的职业精神，精心做好假期医疗服务保障，守护人民生命安全、身体健康。

双节同庆，家国同心。洛阳中州万达广场内一派喜庆热闹、购销两旺的节日气氛。徐衣显实地检查物资保供、食品安全、消防安全、智能监控等工作，强调要确保“米袋子”“菜篮子”“果盘子”量足价稳，严把质量关、价格关、供应关，让市民买得放心、吃得舒心。他反复叮嘱企业负责人，要落实落细消防安全责任，加强重点时期防火巡查检查，做好消防设施设备维护保养，增强应对突发事件能力，全方位提高消防安全规范化常态化管理水平。

徐衣显还深入中石化销售股份有限公司河南洛阳石油分公司油库、新奥燃气邙山LNG储配站，督导安全生产工作，强调要牢固树立“隐患即事故”的理念，坚持保供应和保安全并重，严格安全规范流程，加强安全教育培训，常态从严安全检查，强化风险研判管控，做到警钟长鸣、常抓不懈，抓早抓小、防微杜渐，坚决守住安全生产底线。

张武清参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞）