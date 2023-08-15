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市政府第13次常务会议要求：科学调度奋力攻坚推动经济高质发展 压实责任守牢底线确保双节安全稳定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.29 08:45

　　昨日，市长徐衣显主持召开市政府第13次常务会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神等，研究经济运行、安全生产、历史文化街区保护等工作。

　　会议传达学习了习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神以及近期重要文章、重要指示精神。徐衣显强调，要完整准确全面贯彻新发展理念，学习“千万工程”经验、“枫桥经验”，感悟善治良策，推进乡村振兴，开创现代化洛阳建设新局面。要把握教育强国建设的重大意义、重要任务，持续优化教育资源布局，深化教育综合改革，提升教师素质、教学质量，办好人民满意教育。要聚焦新担当新作为新气象，全面提升政府系统办公室“三服务”能力水平，打造忠诚干净担当的干部队伍。

　　会议研究了全市经济运行工作。徐衣显强调，今年以来，全市上下锚定年度目标，全力以赴拼经济，攻坚克难促发展，经济运行持续恢复、总体向好。他强调，要科学精准调度。各级各部门要坚持问题导向，研判宏观走势，分析客观形势，深入查找短板弱项，深刻反思理念、能力、作风等不足，把运行调度聚焦到解难题、破瓶颈、促发展上来。要扩大有效投资。树牢“项目”导向，树立“有解”思维，实施重点项目攻坚，抓实“三个一批”，推进精准招商，筑牢高质量发展的基础支撑。要促进工业增效。围绕优存量、育增量、防变量，全力推进“三大改造”，推动优质企业发展壮大、优势产业集群集聚。要着力扩大消费，抢抓“金九银十”有利时机，推动城乡区域联合、商旅文体融合、线上线下结合，推出创新产品、营造消费场景、保持文旅热度，全面释放消费活力。要统筹发展安全，树牢底线思维，落实过“紧日子”要求，完善政府投资项目审核审批、监管评价机制，兜牢基层“三保”，办好民生实事，防范化解风险，确保社会大局稳定。要主动对接谋划，加强政策资金对接、常态工作衔接，提前谋划重大项目、重要事项及明年工作，争取工作主动、发展主动。徐衣显强调，各级各部门要坚持过节不忘发展、过节不忘安全、过节不忘廉洁，确保生产秩序正常、市场繁荣兴旺、社会和谐稳定。

　　会议传达学习了全省有关会议精神，安排部署我市安全生产工作。徐衣显强调，要树牢“人民至上、生命至上”理念，紧盯矿山生产、道路交通、森林防火、城镇燃气、旅游景区、人员密集场所等重点领域、重点部位，开展专项排查整治，从源头杜绝风险、筑牢防线。要压实企业主体责任、属地管理责任、行业监管责任，严格应急值守，严密督导检查，消除安全生产隐患，堵塞安全生产漏洞，维护人民群众生命财产安全。

　　会议研究了东西南隅历史文化街区保护管理工作。徐衣显强调，要坚持保护为先，健全完善政策体系，全要素保护好传统街区，留住市井风情，传承历史文脉，擦亮古都名片。要创新活化利用，以“绣花”功夫推动街区有机更新，借助科技手段创新文化展示，发展沉浸式文旅，打造新文旅品牌。

　　会议还研究了经济普查、土地开发、政银合作、未成年人保护和国土空间管控等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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