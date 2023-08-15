中秋、国庆假期 洛阳地铁运营时间延长至23:30

今日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，为方便中秋、国庆假期市民及游客出行，洛阳地铁将于9月28日至10月6日，延长运营时间，减小行车间隔。

今日，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，为方便中秋、国庆假期市民及游客出行，洛阳地铁将于9月28日至10月6日，延长运营时间，减小行车间隔。

调整后运营时间为6:30—23:30，最小行车间隔为6分钟。具体如下：

洛阳地铁提醒广大市民及游客，节假日期间，临近旅游景区、交通枢纽、主要商圈的车站客流较大，请广大乘客合理规划出行时间，如遇排队请听从工作人员指引。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）