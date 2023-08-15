洛阳市政协“持续优化营商环境，营造良好发展生态”专题协商会召开

23日，市政协召开“持续优化营商环境，营造良好发展生态”专题协商会，通过“面对面”“互动式”协商，广泛倾听各界意见建议，积极回应社会公众关切，推动营商环境优化提升再上新台阶。

市政协“持续优化营商环境，营造良好发展生态”专题协商会召开

多层次协商助力优化一流营商环境

清单式服务推动加强政治协商制度

徐衣显出席并讲话 孙延文主持

23日，市政协召开“持续优化营商环境，营造良好发展生态”专题协商会，通过“面对面”“互动式”协商，广泛倾听各界意见建议，积极回应社会公众关切，推动营商环境优化提升再上新台阶。市长、市优化营商环境工作领导小组组长徐衣显出席会议并讲话，市政协主席孙延文主持会议。

会上，市政府通报了我市营商环境整体工作情况及全省营商环境评比情况。与会政协委员、企业家、法律工作者、媒体从业者等踊跃发言，分别围绕惠企政策落地、司法环境优化、知识产权保护等协商议题，提出一系列富有见地的意见建议。各有关部门紧扣工作实际逐一作出回应。

徐衣显认真倾听记录，不时插话回应，充分肯定此次协商质量高、层次深、专业强，“协”出了共识，“商”出了成效，要求有关部门全面梳理、分类研究，把专题协商意见转化为优化营商环境的实际成果。他说，近年来，市委市政府把优化营商环境作为战略性基础工程紧抓不放，洛阳相继获得全国法治政府建设示范市、全省优化营商环境创新示范市等系列殊荣，这些成绩的取得离不开市政协和广大政协委员的鼎力支持和监督帮助，衷心感谢大家心系洛阳、情系发展所付出的重大努力、作出的重要贡献。

营商环境没有最好、只有更好。徐衣显强调，要对标一流、奋勇争先。拉高标杆、学习先进、塑造品牌，构建“亲”“清”新型政商关系，树立良好的政府形象、社会形象，让一流营商环境成为洛阳的金字招牌。要改革重塑、提质增效。创新做好“五件事”，系统性重塑重构行政审批改革，提升数字化便民服务水平，推进市场化要素配置机制建设，探索双向承诺制市场监管模式，打造高效便捷政务环境、公平有序市场环境、公正规范法治环境。要问题导向、清单落实。主动回应群众和企业反映强烈的“痛点”“难点”“堵点”，落实“列单、交单、办单、清单”机制，最大程度降低企业行政成本、交易成本、物流成本。要重信践诺、破解难题。以政务诚信带动商务诚信、社会诚信建设，府院联动促进诉前调解及执行难等问题解决，专项行动治理账款拖欠等突出问题，柔性执法促进企业合规经营，高水平打造“诚信洛阳”。

徐衣显表示，市政府将努力畅通联系渠道，主动接受民主监督，做优提案建议办理，全力支持市政协和各位委员履职尽责，努力把委员的“金点子”转化为好思路好举措。同时，希望各位委员在政治引领上彰显新担当，在履职尽责中展现新作为，在参政议政上取得新成效，一以贯之为洛阳发展贡献智慧力量。

张玉杰、陈淑欣、程相朝、张伊民、宗玉红等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)