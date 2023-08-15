快讯！2023年河洛文化研讨会开幕

刚刚，2023年河洛文化研讨会在隋唐洛阳城明堂开幕。

刚刚，2023年河洛文化研讨会在隋唐洛阳城明堂开幕。

本届研讨会主题为“守正坚定自信 创新赋能发展”，来自全国各地的百余名专家学者齐聚洛阳开展研讨交流。研讨会主要研讨方向有：“河洛文化：中华民族的根与魂”重大理论问题研究，河洛文化与社会主义核心价值观契合性研究，客家文化研究，根亲文化研究，隋唐洛阳的盛世气象研究，河洛中医药文化传承发展研究，其他与洛阳、河洛地区历史文化相关的选题。

本届研讨会由河南省社会科学界联合会、中共洛阳市委宣传部主办，洛阳市社会科学界联合会、河南科技大学、河南推拿职业学院承办。主办方表示，希望本届研讨会进一步拓展研究深度和广度，推动河洛文化创造性转化、创新性发展，为推进中国式现代化建设汇聚智慧和力量。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 见习记者 李晓楠 文/图)