洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显与航天宏图董事长王宇翔举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.21 21:23

　　21日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的航天宏图信息技术股份有限公司董事长王宇翔举行工作会谈，双方围绕卫星运营、数字经济、智慧城市等领域，共议产业新风向，共觅合作新空间，共谋发展新篇章，取得了积极广泛的共识。

　　徐衣显对王宇翔一行来洛表示欢迎，并简要介绍了洛阳市情和数字经济发展情况。他说，洛阳产业基础良好、创新资源富集、多重机遇叠加、发展动能强劲，当前正抢抓数字经济新风口，把数字化转型作为赢得优势、赢得主动、赢得未来的战略之举，围绕数字产业化、产业数字化，加快布局5G、物联网、工业互联网等新基建，积极拓展智能制造、智慧旅游、智慧农业等新场景，培育新产业、新业态、新模式，推动数字经济与实体经济深度融合。航天宏图是国内领先的卫星运营与应用服务提供商，科研实力强劲、技术水平领先、场景运用广泛。希望双方抢抓机遇、务实合作，依托洛阳产业基础、科技优势、城市平台等，在卫星运营、遥感监测、产业转型、智慧城市等方面，深化拓展数字化应用场景，加快形成产业集聚效应，努力抢占新赛道、抢滩新蓝海，助力洛阳建设现代化产业体系。洛阳市将持续开展常态化、深层次的跟踪对接，主动靠前精准服务，打造一流营商环境，为企业在洛发展提供全要素、全链条、全方位的支持保障。

　　王宇翔简要介绍了航天宏图的产业布局、业务模式和在洛项目前期推进等情况。他说，洛阳区位优势明显、营商环境优越、发展潜力巨大，对未来合作充满期待。航天宏图将把洛阳作为加强战略合作的重要基地，充分发挥资金、人才、技术等综合优势，全力推动设备制造、技术研发、数据运营等对接项目尽快落地，加快布局新型互联网服务等新产业新业态，为洛阳高质量发展开辟新赛道、积蓄新势能。

　　航天宏图执行总裁刘阳，副市长牛刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    看病像“破案”病房揪“元凶” 这广州专家真中！
    看病像“破案”病房揪“元凶” 这广州专家...
    看病像“破案”病房揪“元凶” 这广州专家真中！
        9月20日下午4时，洛阳市妇幼保健院文仲院区(河南省第二儿童医院)儿童神经内科住院部，科主任赵征和广州妇女...
  • ·生花生养胃是真的吗
  • ·出现这些症状，小心阿尔茨海默病
  • ·孩子出生就有的痣用切除吗
    • 谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
        初秋，田野里弥漫着丰收的喜悦，高粱挺直腰杆，谷子被饱满的穗子压弯……秋高气爽之时，去欣赏田园风光，感...
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
    		•  
    新闻排行
  • 杨骁出席汝阳县委主题教育第一期读书...
  • 2024年度城乡居民医保参保征缴工作启动
  • 洛阳警方持续对酒驾醉驾保持严管高压态势
  • 未来几天我市多阴雨天气 气温较前期有...
  • 江凌到宜阳县调研指导主题教育开展等工作
  • 徐衣显与中原豫资控股集团董事长秦建...
  • 女子让女儿协助偷车被行政拘留 女儿被...
  • 洛龙区100岁的杨荣娥：喜欢戏曲 安享晚年
  • 洛阳云川风能科技有限公司：研发风电...
  • 大河荟，亮了！【组图】
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    洛邑古城拾零

    神都多丽人

    翠云阁的晚霞

    忙忙碌碌
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605