徐衣显与航天宏图董事长王宇翔举行工作会谈

21日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的航天宏图信息技术股份有限公司董事长王宇翔举行工作会谈，双方围绕卫星运营、数字经济、智慧城市等领域，共议产业新风向，共觅合作新空间，共谋发展新篇章，取得了积极广泛的共识。

21日，市长徐衣显与来洛洽谈对接的航天宏图信息技术股份有限公司董事长王宇翔举行工作会谈，双方围绕卫星运营、数字经济、智慧城市等领域，共议产业新风向，共觅合作新空间，共谋发展新篇章，取得了积极广泛的共识。

徐衣显对王宇翔一行来洛表示欢迎，并简要介绍了洛阳市情和数字经济发展情况。他说，洛阳产业基础良好、创新资源富集、多重机遇叠加、发展动能强劲，当前正抢抓数字经济新风口，把数字化转型作为赢得优势、赢得主动、赢得未来的战略之举，围绕数字产业化、产业数字化，加快布局5G、物联网、工业互联网等新基建，积极拓展智能制造、智慧旅游、智慧农业等新场景，培育新产业、新业态、新模式，推动数字经济与实体经济深度融合。航天宏图是国内领先的卫星运营与应用服务提供商，科研实力强劲、技术水平领先、场景运用广泛。希望双方抢抓机遇、务实合作，依托洛阳产业基础、科技优势、城市平台等，在卫星运营、遥感监测、产业转型、智慧城市等方面，深化拓展数字化应用场景，加快形成产业集聚效应，努力抢占新赛道、抢滩新蓝海，助力洛阳建设现代化产业体系。洛阳市将持续开展常态化、深层次的跟踪对接，主动靠前精准服务，打造一流营商环境，为企业在洛发展提供全要素、全链条、全方位的支持保障。

王宇翔简要介绍了航天宏图的产业布局、业务模式和在洛项目前期推进等情况。他说，洛阳区位优势明显、营商环境优越、发展潜力巨大，对未来合作充满期待。航天宏图将把洛阳作为加强战略合作的重要基地，充分发挥资金、人才、技术等综合优势，全力推动设备制造、技术研发、数据运营等对接项目尽快落地，加快布局新型互联网服务等新产业新业态，为洛阳高质量发展开辟新赛道、积蓄新势能。

航天宏图执行总裁刘阳，副市长牛刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)