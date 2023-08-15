2023中国洛阳新能源——伊滨峰会举行 徐衣显出席并致辞

21日，2023中国洛阳新能源——伊滨峰会暨全国工商联新能源商会五届四次会长办公会在我市举行。市长徐衣显出席并致辞。

21日，2023中国洛阳新能源——伊滨峰会暨全国工商联新能源商会五届四次会长办公会在我市举行。市长徐衣显出席并致辞。

本次峰会由洛阳市政府、全国工商联新能源商会主办，伊滨科技城管委会承办，以“荟聚新能源 点亮科技城”为主题，聚焦新能源领域前沿热点，探讨新技术、新模式、新应用，抢抓新时代新能源产业发展机遇，吸引新能源企业在洛投资布局，为我市新能源产业提速发展集聚新动能。

徐衣显在致辞中说，洛阳是历史悠久、人文丰蕴、山川秀美的千年古都、华夏圣城，也是基础雄厚、活力蓬勃、禀赋优越的国家创新型城市、现代化产业城市。近年来，洛阳锚定万亿级经济总量目标，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，以抢抓风口产业为主线，以“新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备”为重点，抓住国家燃料电池汽车示范应用城市群、“郑汴洛濮”氢走廊、“郑洛汴”氢通道、黄河流域干支流沿线风电基地等重大机遇，大力实施产业发展“136”工作举措，积极培育5大重点产业集群和17条优势产业链，成功落地了百万吨乙烯、中州时代等一大批标志性重大项目，初步形成了以动力电池为主、“风、光、氢、储”产业链一体化发展的良好格局。本次峰会邀请到了国内新能源领域的权威专家、领军人物，衷心希望大家为洛阳新能源产业发展全面把脉问诊、多出“锦囊妙计”，热切期盼更多有识之士到洛阳投资兴业、务实合作，共享机遇、共赢未来。洛阳市将以此次活动为契机，深入贯彻“双碳”战略，努力为全省乃至全国新能源产业发展、新型能源体系构建作出更大贡献。

会上，北京理工大学机械与车辆工程学院教授张幽彤、清华大学车辆与运载学院副研究员卢兰光分别围绕《光电混合驱动新能源汽车技术》《新能源动力电池发展展望》作主旨演讲。我市对洛阳市新能源产业和伊滨科技城优良营商环境进行推介。石墨烯导电材料生产基地、光电连接器、动力电池装备制造等22个项目集中签约。

省工信厅副厅长常继红参加活动。全国工商联新能源商会常务会长、日出东方控股股份有限公司董事长徐新建以及宁德时代、正威国际集团、隆基绿能、通威集团、华为数字能源、超威电源集团等130余家企业代表参会。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李雅君)