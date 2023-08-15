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徐衣显与中构建设总经理赵旭亮举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.21 11:15

　　20日上午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中构建设有限公司总经理赵旭亮等举行工作会谈，就未来社区建设、绿色建筑推广、医养健康产业布局等事项深入洽谈交流，达成了广泛合作共识。

　　徐衣显对赵旭亮一行来洛表示欢迎，并简要介绍了洛阳经济社会发展情况。他说，洛阳正以城市片区更新为切入点，抢抓国家政策机遇，统筹谋划老旧小区改造、棚户区连片改造等重点项目，高标准规划实施隋唐洛阳城中轴线保护展示、城市阳台、城市文化客厅等重大工程，全面推进公共服务进社区，着力提升城市功能、增进群众福祉。中国建材集团及下属企业长期扎根洛阳、支持洛阳、服务洛阳，围绕新型建材等优势领域，实施了一批投资体量大、科技含量高、发展前景好的重大项目，为洛阳产业转型、城市发展作出了突出贡献。作为中国建材集团全资子公司，中构建材的各业务板块契合洛阳产业发展方向、城市功能布局，希望双方选准合作切入点，强化市场思维，创新营城理念，在未来社区、城市更新、基础设施建设等更多领域拓展合作新空间，积极探索片区开发、运营管理、综合服务的新路径新模式，开创地企合作新局面。

　　赵旭亮介绍了中构建设的发展历程、业务板块以及在豫事业发展等情况。他表示，洛阳发展态势强劲、产业基础雄厚、市场空间广阔、未来前景可期，中构建设与洛阳合作基础良好，发展潜力巨大，将充分发挥品牌、技术、资金等综合优势，在洛谋划建设高品质未来社区，打造绿色建筑园区，布局医养健康产业，推动双方优势互补、协同联动，为洛阳产业转型、城市更新、民生改善注入更多新动能新活力。

　　牛刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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