昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究城市交通、市政重点项目建设和耕地保护工作。

徐衣显主持召开专题会议研究城市交通、市政重点项目建设和耕地保护工作

科学规划内畅外联构建高效便捷通道

聚焦需求因地制宜提升城市路网品质

孙延文参加

昨日下午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究城市交通、市政重点项目建设和耕地保护工作。市政协主席孙延文参加会议。

会议听取了G208二淅线孟津境改建(含新建黄河公铁大桥引线)、洛阳绕城伊滨区至伊川城区段改建工程项目规划、路线方案等情况汇报。徐衣显指出，实施城市交通项目是推动城市提质的重要举措，对打通货运通道、带动产业发展、聚合城市功能具有重要意义。他强调，要树立全局思维，顺应城市发展规律，尊重人民群众意愿，抓好重要节点，有序推进项目规划建设，打造内畅外联高效便捷的城市通道。要发挥综合效益，本着“投资小、效率高、带动强”的原则，综合考虑百万吨乙烯、中州时代等运输需求，优化路线设计，比选最优方案，实现资金集约节约利用、产业交通互促互融。要坚持市场运作，规范运营管理，探索特许经营模式，吸引社会资本参与，拓宽项目融资渠道。要积极向上对接，争取政策指导、资金支持，加快项目立项可研、预审报批，力争早日开工。

会议听取了开元大道东延(汉魏大道至六合大道)改造提升方案。徐衣显指出，要注重系统谋划，坚持历史、文化、生态有机统一，综合考虑城市发展需要、群众出行需求，按照准快速路标准，本着节约集约原则，统筹实施道路拓宽、沿线绿化、慢行交通等工程，因地制宜、分段分区推进“微改造”“微提升”，科学铺排建设时序，全面加强施工监管，打造质量过硬、惠民利民的精品工程。

会议还研究了耕地保护工作。徐衣显强调，耕地保护是“国之大者”，事关粮食安全、生态安全和社会稳定。各级各部门要坚决扛牢政治责任，严格落实耕地保护“党政同责、一岗双责”，依法加强耕地占补平衡规范管理，加强土地综合整治和高标准农田建设，防止耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，坚决守住耕地保护红线、粮食安全底线。

李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)