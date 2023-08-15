徐衣显与中原豫资控股集团董事长秦建斌举行工作会谈

昨日上午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中原豫资控股集团党委书记、董事长秦建斌举行工作会谈，双方就产业投资、数字经济、金融服务、城市更新等领域务实合作深入对接交流，达成广泛共识。

昨日上午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的中原豫资控股集团党委书记、董事长秦建斌举行工作会谈，双方就产业投资、数字经济、金融服务、城市更新等领域务实合作深入对接交流，达成广泛共识。

徐衣显对秦建斌一行来洛表示欢迎，对中原豫资控股集团给予洛阳经济社会发展的大力支持表示感谢。他说，当前，洛阳正以创新为引领，以发展风口产业为主线，以新能源、新材料、新IT、新文旅和智能装备为重点，加快建设龙门实验室、智慧岛、科技产业社区等高能级创新平台，成功落地了百万吨乙烯、中州时代、华为技术、海澜集团、华强方特、万达等一大批标志性重大项目，建平台、促创新、聚资源，抢占产业新赛道，构建现代化产业体系，迫切需要更多优质资本加持、更多创新资源赋能。中原豫资控股集团是省管骨干企业、省级国有资本运营公司，与洛阳在基础投资、金融服务等领域合作基础良好，在产业布局、战略谋划上高度契合，希望双方进一步加强深度对接，建立多层次、多领域、项目化、常态化机制，不断拓展政企合作空间，用足用活金融工具，加大引资引技引智力度，为洛阳高质量发展作出更大贡献。

秦建斌介绍了中原豫资控股集团发展规划、功能定位、业务板块等情况。他表示，洛阳产业基础雄厚、风口集群集聚、政策机遇叠加、发展潜力巨大，是动能强劲的创新高地，也是干事创业的投资宝地。中原豫资控股集团将坚持政策导向、服务重大战略，立足省级国有资本运营主平台、战略性投资先行军、金融服务工具箱、科技创新服务者等角色定位，运用强大的资本运作和投融资能力，深耕“新车医数”四大产业赛道，在基础设施、风口产业、科技金融等领域持续加大投资力度，推动双方合作持续深化，取得更大成果。

河南豫资保障房公司董事长、棕榈股份董事长汪耿超，市领导牛刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)