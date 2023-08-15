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徐衣显率队在广州、中山开展招商对接项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.16 21:56

徐衣显率队在广州、中山开展招商对接项目
项目为王招大引强延链育群
抢抓风口蓄势增能构建体系

　　16日，市长徐衣显率队在广州、中山开展招商考察，走访领军企业、风口企业，与香江集团董事局主席刘志强、董事长翟美卿以及汉邦科技、雄俊科技核心团队等举行工作会谈，围绕重点项目落地、风口产业集聚、现代产业体系构建等深入洽谈交流，务实推进合作，达成广泛共识。

　　总部位于广州的香江集团是“中国民营企业500强”，涉足家居流通、地产开发、资源能源等产业板块，已在洛投资香江万基等重点企业。徐衣显与刘志强、翟美卿及利尔集团董事长赵继增等座谈交流，对香江集团、利尔集团为洛阳经济社会发展作出的贡献表示感谢。他说，当前洛阳正以抢抓风口产业为主线，以新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备等为重点，加快推进百万吨乙烯、中州时代等重大项目建设，积极构建现代化产业体系。洛阳与香江集团、利尔集团合作基础良好，对未来产业的谋划布局互补性强、关联度高，深化合作的空间广阔、潜力巨大。希望各方抢抓新能源等发展机遇，围绕氧化铝及下游产业以商招商、链式招商，“链”接新能源电池、铝基新材料等产业风口，在更大范围内整合资源、拓展市场、集群集聚，在加快产业转型升级、塑造区域竞争优势上抢占先机、换道领跑。洛阳市将坚持精准服务、精细保障，以最优环境、最大诚意为企业保驾护航。刘志强、翟美卿及赵继增等表示，洛阳地处中原腹地，工业基础好、营商环境优、发展潜力大，发展纵深良好，资源禀赋优越，将继续加大投资，拓宽合作领域，提升合作能级，与洛阳共享机遇、共赢未来。

　　3D打印应用领域广、市场潜力大，被视作颠覆性工业制造的新风口。在中山市，徐衣显深入国家专精特新“小巨人”企业汉邦激光科技有限公司，实地了解企业研发制造、科技植入、场景应用等情况，与汉邦科技副总经理戚文军、雄俊科技董事长傅山泓等座谈交流，精准推介洛阳创新资源、招商政策和产业优势。大家一致表示，将利用洛阳钼、钛、铜等有色金属的原材料优势和深加工基础，落地创新研发机构，培育开发应用市场，推进上游金属粉制造、中游3D打印设备生产、下游增材制造的全产业链布局，为洛阳制造业高质量发展增添新动能。

　　牛刚参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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