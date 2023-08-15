徐衣显主持召开市政府第12次常务会议

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第12次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究交通强市建设、加强历史文化名城和文物保护、矿山生态修复等工作。

市政府第12次常务会议要求

加强联动融合高水平建设交通强市

坚持保护为先全方位炫靓名城品牌

昨日，市长徐衣显主持召开市政府第12次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究交通强市建设、加强历史文化名城和文物保护、矿山生态修复等工作。

会议传达学习了习近平总书记重要文章《在文化传承发展座谈会上的讲话》、在黑龙江考察调研、在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话等精神。徐衣显强调，要深刻把握中华文明的五个突出特性，实施中华文明探源工程，加强历史文化名城保护展示，担起文化传承发展使命；要创新文化资源利用，丰富文旅消费场景，培育发展“六大业态”，走好新文旅发展之路。要坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，坚持造林与护林并重，发展林下富民产业，助力乡村振兴。要落实创新驱动发展战略，抓好关键核心技术攻关和科技成果应用，打造优势产业集群，做大做强实体经济。

会议研究了交通强市建设工作。徐衣显强调，高水平推进交通强市建设，是完善枢纽功能、畅通内外循环、融入新发展格局的重要抓手。各级各相关部门要明确目标方向，聚焦建设全国性综合交通枢纽城市，大力实施交通先行战略，提升交通枢纽能级，增强辐射集聚能力，构建安全便捷、绿色经济的现代化交通体系。要抢抓政策机遇，强化“项目为王”，积极向上汇报沟通，按照分级分类、轻重缓急原则，谋划实施一批引领性、战略性、支撑性骨干项目，推动公、铁、海、空交通协同并进、畅联成网。要强化要素保障，完善区域协调和双向对接机制，创新市场运作模式，合理安排用地计划，吸引社会资本参与，为交通项目建设提供“源头活水”。要高效联动融合，以国家物流枢纽建设为抓手，积极构建路、铁、空现代物流体系，完善乡村特色旅游客运线路，探索交旅融合新模式，推动交通与产业有机联动、互促发展。

会议研究了加强历史文化名城和文物保护工作。徐衣显强调，各级各部门要认真落实新时代文物保护方针，本着对历史负责、对人民负责、对未来负责的态度，加强历史文化名城和文物保护，将其与城市有机更新相统筹、与城市专项规划相衔接、与文旅产业发展相融合，开发一批深度互动、沉浸体验的文创产品、文旅业态、文化品牌，打造历史文化名城和文物保护的“洛阳样板”。

会议研究了矿山生态修复工作。徐衣显强调，各级各部门要深入践行习近平生态文明思想，紧紧抓住生态保护和高质量发展两个关键，把绿色发展理念融入矿产资源开发利用全过程，落实“从严整治、控新治旧”要求，全面摸清底数，系统推进整改，强力实施矿山综合整治和生态修复行动，严厉打击各类损害生态、破坏环境的违法行为，坚决守护绿水青山，绘就美丽生态画卷。

会议还研究了区划调整优化、轨道交通统筹规划开发等工作。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞）