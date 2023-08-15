徐衣显调研重点项目建设、城市管理等工作

8日，市长徐衣显率队调研重点项目建设、城市管理等工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，践行“人民城市”理念，便民利民惠民，提升功能品质，扮靓城市颜值，擦亮窗口形象，推动城市治理体系和治理能力现代化，打造新时代宜居宜业的“人民之城”。

徐衣显在调研重点项目建设、城市管理等工作时强调

运营前置高标准规划建设城市阳台

以人为本打造幸福靓丽高品质城市

8日，市长徐衣显率队调研重点项目建设、城市管理等工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，践行“人民城市”理念，便民利民惠民，提升功能品质，扮靓城市颜值，擦亮窗口形象，推动城市治理体系和治理能力现代化，打造新时代宜居宜业的“人民之城”。

瞄准洛阳版“城市外滩”目标，城市阳台一期中轴线工程先行开建。徐衣显实地察看城市阳台施工现场，详细了解土地征迁、规划设计、施工进展、运营招商等情况。他表示，高品质规划建设城市阳台，是市委市政府打造洛阳城市地标、提升城市形象的重大决策。要全力以赴抓建设，拉高标杆、完善方案，统筹道路连接、交通疏解，布局观景平台、生态廊道，构筑高品质公共聚合空间，完善多功能运动休闲设施，打造潮流时尚打卡地；要运营前置谋招商，坚持运营前置理念，强化市场思维，理清运营思路，优化业态布局，招引头部商业企业，植入青年潮流业态，有效带动片区更新，充分激发发展活力。

在市城市管理局，徐衣显听取城市管理工作汇报，与供水、供气、供暖等公益型企业负责人深入交流城市运营服务提质工作。他强调，城市管理点多、线长、面广，与群众生活密切相关，要结合开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，建设文明安全和谐幸福洛阳城。要提质增效优服务，紧盯群众急难愁盼，统筹城市规划、建设、管理、运营，梳理问题清单，形成整改台账，抓好闭环落实，全方位提升城市“运、管、服”质效。要精准精细严管理，树立“大城管”思维，管理与服务并重，处置与疏导衔接，教育与处罚结合，变“末端执法”为“源头治理”、“粗放管理”为“精细提升”。要多措并举强能力，主动适应数字经济、智慧城市要求，探索市场化运作机制，健全智慧城管应用平台，以“智”管城、以“效”兴城、以“慧”益民。要以人为本重为民，以群众需求为导向，探索柔性执法、服务创新，打通堵点痛点，打造服务新标杆，塑造城管新品牌。要担当作为树形象，狠抓队伍建设，全面履职尽责，锤炼优良作风，提升队伍“精气神”，树立新时代洛阳城管新形象。

徐衣显还到瀍东污水处理厂，了解运行管理、管网覆盖及出水达标等情况，强调要严格标准、协同发力，完善雨污分流等市政建设，提升污水处理能力，确保水质达标排放，有效提升用水效率、改善生态环境。

李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)