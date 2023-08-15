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洛阳市教育督导委员会第一次全体会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.11 08:21

徐衣显在市教育督导委员会第一次全体会议上强调
科学高效督导充分发挥利剑作用
解决急难愁盼办好人民满意教育

　　9日下午，市教育督导委员会第一次全体会议召开。市长、市教育督导委员会主任徐衣显出席会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，持续深化教育体制机制改革，发挥教育督导利剑作用，为高质量建设教育强市保驾护航。

　　会议审议通过了《洛阳市教育督导委员会工作规则》等文件，审查通过了第七届市级督学人员推荐名单，详细听取了2023年全市教育督导工作开展情况汇报，研究审议了2023年对县区党委政府履行教育职责情况的评价意见等，并安排部署了下一阶段重点工作。

　　徐衣显强调，教育督导对于保障教育法律法规和方针政策贯彻落实、推动教育事业持续健康发展、办好人民满意的教育具有重要意义。要提高站位，强化“政治督导”。准确把握核心要义、目标要求，切实增强抓紧抓实抓好教育督导工作的责任感、使命感、紧迫感，加快构建与洛阳城市定位相匹配的高质量、现代化教育体系。要改革牵引，实现“高效督导”。坚持“管、办、评”分离，优化机构设置，落细督导职能，强化协调联动，构建各级各类教育督导的“四梁八柱”，形成统一协调、分工负责、齐抓共管的督导工作格局。要健全机制，确保“全面督导”。创新督政、深化督学、完善督教，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，确保教育督导全方位、广覆盖、无遗漏。要与时俱进，突出“创新督导”。紧盯群众急难愁盼，遵循教育督导规律，做到“一衔接、六结合”，优化督导计划，精简评价指标，不断增强教育督导的科学性、针对性、权威性、实效性。要优化保障，做到“放心督导”。配齐配强督学队伍，落实落细工作经费，强化聘用履职保障，打造结构合理、业务精湛、廉洁高效、专兼结合的督学队伍。要用好结果，促进“长效督导”。坚持激励、问责双管齐下，运用整改、复核齐头并进，做到通报、曝光两手发力，抓好督导“后半篇文章”，确保教育事业高质量发展。

　　副市长任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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