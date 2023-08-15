善之本在教，教之本在师。8日上午，在第三十九个教师节来临之际，市长徐衣显看望慰问一线教师和退休教师代表，并调研迁建高中腾退校区改造提升工作，代表市委、市政府向全市广大教师和教育工作者致以节日问候和诚挚祝福。

徐衣显看望慰问教师并调研学校改造提升等工作

送上节日祝福弘扬尊师重教良好风尚

提高教育质量培养堪当大任栋梁之材

善之本在教，教之本在师。8日上午，在第三十九个教师节来临之际，市长徐衣显看望慰问一线教师和退休教师代表，并调研迁建高中腾退校区改造提升工作，代表市委、市政府向全市广大教师和教育工作者致以节日问候和诚挚祝福。

师道既尊，学风自善。老城区书法教师刘伟虽罹患重病，仍坚韧乐观，不忘教书育人。徐衣显首先来到老城区古香小学，为刘伟送上鲜花和慰问金，详细询问她的身体状况和生活情况，鼓励她坚定信心、战胜病魔，争取早日康复，并感谢她30年坚守美术和书法教育一线，为洛阳教育事业发展作出的积极贡献，叮嘱相关部门要加大对困难教师的帮扶力度，做优服务保障，解决后顾之忧，营造更加浓厚的尊师重教氛围，让广大教师安心从教、潜心育人。

教育世家，桃李春风。在87岁高龄的退休教师周守璞家中，徐衣显与他聊家常、问冷暖、送祝福，希望他保重身体、安享晚年，多为洛阳教育发展建言献策、发挥余热。得知在良好的家风传承下，周守璞的子女均从事一线教学工作，徐衣显向“杏坛世家”致以崇高敬意。他说，学高为师、身正为范。教育是接力、更是传承，要大力弘扬教育世家薪火相传的奉献精神，赓续教书育人的优良家风教风，立德树人、传道授业，在言传身教中示范带动更多教师，以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业，为洛阳教育事业高质量发展贡献力量。

洛阳外国语学校搬迁腾退出的老校区，转交由洛阳市外国语初级中学使用。徐衣显走进学校教学楼、食堂、学生宿舍等处，仔细察看学校书香环境、配套设施等改造提升情况，详细了解学校移交搬迁、办学特色、文化建设等工作。他强调，要同步推进“搬”与“改”，加快校园改造提升，优化完善就餐、住宿等配套设施，营造浓厚书香氛围，全面提升校园品质、形象和功能，加快推进义务教育优质均衡发展。要科学统筹“教”与“学”，以迁入新校园为契机，落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，构建教育良好生态，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

任丽君等参加调研。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)