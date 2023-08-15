徐衣显与香港宏安集团董事会主席邓清河举行工作会谈

7日上午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的全国政协委员、香港宏安集团有限公司董事会主席邓清河举行工作会谈，双方就加快项目建设、扩大务实合作等进行深入交流，达成广泛共识。

7日上午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的全国政协委员、香港宏安集团有限公司董事会主席邓清河举行工作会谈，双方就加快项目建设、扩大务实合作等进行深入交流，达成广泛共识。

徐衣显对邓清河一行来洛表示热烈欢迎，对宏安集团长期以来关心支持洛阳发展表示感谢。他说，洛阳发展机遇叠加、区位优势显著、商贸配套齐全、发展动能强劲，正在抢抓新风口、新消费带来的新需求、新机遇，打造更多契合市场需求的新业态、新产品、新场景，持续保持洛阳消费市场热度，更好发挥消费对经济增长的拉动作用。宏安集团是香港知名上市公司，产业规模大、业态布局广，在鲜活市场、物业管理、金融投资等多领域具有突出优势，是享誉业界的农贸品牌创立者。长期以来，宏安集团与洛阳携手合作，推动了一批合作项目，建立了深厚的合作关系，由宏安集团投资运营的洛阳宏进农副产品批发市场，已经发展成为豫西地区农副产品龙头企业，其中粮油干调区为豫西地区最大的粮油集散中心。希望宏安集团充分发挥自身优势，在现代物流、消费升级、市场体系建设等方面布局更多项目，持续拓宽领域，扩大合作成果，实现互利共赢。洛阳市将创造一流环境，提供最优服务，为宏安集团在洛发展保驾护航，携手打造洛港两地合作新样板。

邓清河感谢洛阳对宏安集团发展的大力支持。他表示，宏安集团与洛阳合作基础良好、合作领域广阔，对深化双方合作充满信心和期待。宏安集团将坚定不移在洛布局发展，充分发挥自身在商贸物业、智慧农批、冷链物流等领域突出优势，持续加大投资力度，推动双方在更宽领域、更深层次的务实合作中取得更多成果，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

李新红等参加会谈。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 见习记者 赵晨熹)