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首届“福彩杯”中原戏迷擂台赛在洛启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.07 23:08

首届“福彩杯”中原戏迷擂台赛在洛启动
余广庆、徐衣显致辞 曹新博、方启雄、尚英照参加

　　东周王城流光溢彩，中原戏迷欢聚古都。7日晚，首届“福彩杯”中原戏迷擂台赛启动仪式暨首场晋级赛在洛阳周王城广场举行。省民政厅厅长余广庆、市长徐衣显出席并致辞。省广电局局长曹新博、省文联党组书记方启雄、省民政厅一级巡视员尚英照等出席活动。

　　余广庆在致辞中说，河南号称戏曲之乡，无论是起源、规模还是戏种，皆可称为“中国戏曲之最”。中原戏迷擂台赛作为面向全国的文化赛事，深受广大戏迷朋友关注喜爱。此次活动的举办，将进一步弘扬中华优秀传统文化，营造公益慈善文化浓厚氛围，立体展示河南福彩公益形象，吸引广大群众深入了解福彩公益事业，为全省社会福利和公益事业发展贡献力量。集众人之力，解需者困境。福彩公益金在保障和改善民生等方面发挥了重要作用，保障一大批社会福利项目顺利实施，助力乡村振兴等社会公益项目普遍开花。下一步，河南福彩将始终高举公益旗帜，坚定履行公益责任，更好地造福人民群众、促进社会发展。

　　徐衣显在致辞中说，生旦净末、演绎人生，唱念做打、经典传颂。洛阳是“百戏”中心，戏曲文化源远流长，戏曲游园遍布城乡，马金凤等豫剧名家扎根河洛，戏曲艺术薪火相传、生生不息。爱在福彩，公益先行。洛阳践行“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，坚持取之于民、用之于民，用福彩公益金建成了社会福利院、农村敬老院、光荣院等一大批民生工程，为建设高品质幸福洛阳筑牢坚实支撑。梨园欢歌，情满河洛。洛阳市将以此次活动为契机，推动传统戏曲文化和福彩公益事业相映生辉，在全省建设戏剧高地、繁荣文艺事业的新征程中唱响“洛阳好声音”，让福彩事业“旺”起来、戏曲艺术“活”起来、人民群众“乐”起来。

　　本次活动以“公益同心、福彩同行”为主题，由省福彩发行中心主办，创新探索“福彩+戏曲”模式，让福彩公益慈善文化融入百姓生活。活动现场还进行了戏迷擂台赛首场晋级赛及文艺演出。

　　河南广播电视台副总编辑王晓晖、市领导王国辉等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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